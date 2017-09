Lapidario anÃ¡lisis de Garavano sobre la Justicia: "No estÃ¡ preparada para casos complejos"

Sin marcos Detalles Publicado: Domingo, 24 Septiembre 2017 19:59 Visto: 69 Twitter Nacionales Lapidario análisis de Garavano sobre la Justicia: "No está preparada para casos complejos" El ministro de Justicia defendió al Gobierno en la investigación por la desaparición de Maldonado. También pidió "ser muy cautelosos" con el caso Nisman. El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que el Gobierno "no encubrió" a los gendarmes acusados por la desaparición de Santiago Maldonado durante un operativo el 1 de agosto en Pu Lof en resistencia de Cushamen. "Si uno repasa las declaraciones, más allá de la defensa de esa fuerza de seguridad como institución, siempre estuvimos abiertos a todas las hipótesis", explicó. Y luego admitió: "Lamentablemente, la Justicia no está preparada para investigar este tipo de hechos. Lo vemos también en el caso de Alberto Nisman. Nuestro país tiene una debilidad institucional muy fuerte por años de democracia mal entendida". En declaraciones a Radio 10, el ministro de Justicia pidió este sábado "ser muy cautelosos" en la causa por la muerte del ex fiscal de la causa AMIA y "dejar que la Justicia investigue sin presiones". "Tenemos que dejar que la Justicia investigue sin presiones, tratar de ser prudentes. Tenemos que tratar de tener mucho más cuidado y bajar un cambio en temas tan delicados, como la muerte de un fiscal en el ejercicio de su función", sostuvo el funcionario nacional. En diálogo con Radio 10, el ministro de Justicia instó a "ser muy respetuosos con las víctimas frente a hechos de esta naturaleza, entender su situación y no corresponde juzgar los señalamientos que puedan hacer". "Hay que ser muy cautelosos, porque no podemos transformar a las víctimas en victimarios, que es algo que solemos hacer en la Argentina", concluyó el integrante del Gabinete nacional. El titular de la Unidad Especial AMIA Alberto Nisman fue hallado sin vida en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, un día antes de su presentación ante el Congreso para brindar precisiones sobre la denuncia que había realizado contra la entonces presidenta Cristina Kirchner.

