Sin marcos Detalles Publicado: Domingo, 24 Septiembre 2017 19:54 Visto: 81 Twitter Mar del Plata Buscan a un joven al que se le dio vuelta el kayak Cay贸 al agua pasadas las 15 y a煤n no pudo ser encontrado. Rescatistas trabajan en el lugar. Un joven, identificado como Mauricio Zuniga,cay贸 este domingo desde un kayak al agua en la Laguna de los Padres, Mar del Plata,y es buscado con desesperaci贸n por los rescatistas. En la embarcaci贸n iban otras dos personas y el padre vio todo desde tierra. Al parecer, el kayak en el que navegaba Zuniga, de 22 a帽os, a bordo se dio vuelta y sus ocupantes cayeron al agua. En 茅sas circunstancias, 茅ste no sali贸 a flote. El padre del chico vio todo desde tierra y se meti贸 desesperado a la laguna para intentar sacarlo pero no tuvo 茅xito. Los rescatistas trabajan en el lugar para tratar de encontrarlo junto a personal de Prefectura Naval Argentina.

Fuente: MinutoUno

