Sin marcos Detalles Publicado: Domingo, 24 Septiembre 2017 19:44 Visto: 75 Twitter Nacionales Caso Santiago Maldonado: un audio de un gendarme complica al Gobierno En el mismo tel√©fono del sargento Sartirana donde se encontr√≥ un audio alusivo a Maldonado se hall√≥ otra grabaci√≥n donde alguien le informa que hay orden de esconder los veh√≠culos. En el caso de Santiago Maldonado se suma que en ese momento el Gobierno no hab√≠a comenzado a√ļn a entorpecer y desviar la investigaci√≥n. En el relato que realizan los propios gendarmes que participaron de la represi√≥n del 1¬ļ de agosto hay un quiebre en sus dichos que coinciden con la intromisi√≥n del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti; del responsable del √°rea de violencia institucional del Ministerio de Seguridad, Daniel Barberis; y del secretario Coordinador con los Poderes Judiciales, Gonzalo Can√©. Seg√ļn un an√°lisis que realiz√≥ P√°gina 12 sobre el informe de los tel√©fonos celulares de varios gendarmes ‚ÄďSergio Sartinara, Fabi√°n M√©ndez, Pablo Escola, Daniel G√≥mez, Carmen Salda√Īo, entre otros, pueden verse esos quiebres, que puestos en su contexto adecuado podr√≠a permitirle a las querellas encarar nuevas preguntas y solicitar medidas de prueba sobre los hechos sucedidos el primero de agosto. Primero, un nuevo audio detectado en el tel√©fono celular del sargento Sergio Sartirana sugiere que el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, orden√≥ esconder los veh√≠culos de la Gendarmer√≠a que participaron en el ataque contra la comunidad mapuche de Cushamen el 1¬ļ de agosto, de acuerdo a lo consignado por el diario P√°gina 12. El 3 de agosto a las 21.26 ‚Äúse recepcion√≥ llamado telef√≥nico del Ministro de Seguridad (sic) Pablo Noceti, quien librar√≠a oficio judicial a los efectos de realizar pericias a los veh√≠culos utilizados en el operativo informado por Esesquel mediamnte MTO HIA 3432/17- Archivo PUMA 84‚ÄĚ. Al d√≠a siguiente, 4 de agosto, Sartirana recibi√≥ en su tel√©fono celular un audio explicativo sobre el mensaje de Noceti: "Dice que saquen los veh√≠culos de ah√≠, que escondan", publica el matutino. El sargento Sergio Sartirana integr√≥ como chofer de una camioneta Ford Ranger la patrulla que lleg√≥ hasta el r√≠o cuando un grupo de mapuche hu√≠a para cruzarlo y pasar al otro lado. Entre ellos estar√≠a Santiago Maldonado. ‚ÄúHay un desaparecido‚ÄĚ, escribi√≥ por su parte en un mensaje de WhatsApp la uniformada Carmen Salda√Īo. El d√≠a anterior a la represi√≥n ella form√≥ parte de la patrulla que estuvo sobre la Ruta Nacional 40 junto a Emmanuel Echaz√ļ, Daniel G√≥mez y Coronel Gonz√°lez. El mensaje fue enviado a un celular con caracter√≠stica 3442, que es la correspondiente a Entre R√≠os, agendado a nombre de Mart√≠n. Salda√Īo envi√≥ el mensaje el 4 de agosto a las 10.40. Seg√ļn el informe entregado por la PFA, no se conoce el hilo de la conversaci√≥n. El 5 de agosto, la gendarme envi√≥ un mensaje a un celular con caracter√≠stica 3875, de Tartagal, donde informaba que los veh√≠culos de su escuadr√≥n ser√≠an peritados por ‚Äúel supuesto desaparecido‚ÄĚ. El 6 de agosto, Salda√Īo recibi√≥ tres mensajes de otro usuario -agendado como Vivi-, con los siguientes textos: ‚ÄúChe qu√© quilombo con lo del desaparecido‚ÄĚ; ‚Äúlas noticias dicen sus versiones‚ÄĚ; ‚Äúsab√©s verdad que desapareci√≥‚ÄĚ. El informe oficial de la PFA no envi√≥ las respuestas a dichos mensajes, si es que los hubo.

Fuente: MinutoUno

A√Īo XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y period√≠stica: Sarmiento 581 - 2¬ļ Piso "A"| Tel.: 0383-4425626