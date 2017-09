SaliÃ³ Criterio New y la rompe

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 23 Septiembre 2017 14:00 Visto: 107 Twitter Imperdible la revista de mayor ventas en Catamarca Salió Criterio New y la rompe En la máxima calidad de contenido e impresión, con exclusivos informes de los políticos más cuestionados en Catamarca. Criterio New, edición N° 25, ya está en tu Kiosco. Seguila también en Facebook.com/criterionew. El esperado numero de Criterio New, con los análisis y el destape de los casos que vos sospechas, pero que solo Criterio se anima a contarte, ahora en la edición N° 25 de la revista que revolucionó el estilo de hacer periodismo en Catamarca.

