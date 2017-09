Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 23 Septiembre 2017 13:37 Visto: 32 Twitter La beba que deja de llorar cuando escucha el himno de la Champions El video se hizo viral en las redes con el inicio del torneo europeo. La pequeña Stella llora desconsoladamente hasta que la mamá le pone play al celular. No suena una canción de cuna, ni los clásicos Beatles for babies; nada de eso. A Stella la calma el himno de la Champions League. La canción que acompaña al torneo desde 1992 es una adaptación del compositor Tony Britten a una pieza del alemán Georg Friedrich Händel, uno de los compositores más importantes del siglo XVIII. La letra, en alemán, francés e inglés, dice: los mejores equipos, los maestros, los mejores; una gran reunión, el gran evento deportivo; los campeones. Y calma a la pequeña Stella. El bebé que deja de llorar cuando escucha el himno de la Champions ❤️⚽️ [ @sergio_R81 ]pic.twitter.com/9C9PL9QwwA — Juez Central (@Juezcentral) 13 de septiembre de 2017 El video de la beba que deja de llorar cuando suena la canción de la Champions apareció en la cuenta de Twitter @Sergio_R81, cuyo administrador reconoce ser el padre de la niña y compartió otro video en el que Stella aún no había nacido y pateaba cuando le ponían el himno de la Champions.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626