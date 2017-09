Piden ayuda para Javier Alejandro Espeche

Javier Alejandro Espeche de 18 años se encuentra en coma 2 y sus familiares procuran de trasladarlo a un centro de alta complejidad.-eldiariodecatamarca.com.ar Javier Alejandro Espeche de 18 años se encuentra en estado de coma, luego de que el 8 de julio pasado protagonizara un accidente de tránsito cuando conducía su motocicleta por avenida Pte. Juan D. Perón, intersección de Guillermo Correa y fue embestido por un automóvil Peugeot 207 al mando de Martín Ariel Miranda, alrededor de las 17:00, a partir de entonces el joven entró en coma 2, sin que haya habido evolución en su delicado estado de salud, permaneciendo internado en Terapia Intensiva del Hospital San Juan Bautista. Su madre Sabrina, hizo pública la necesidad de ayuda para trasladarlo a la provincia de Córdoba donde está programada su operación para este lunes 25; “El tiempo pasa. Estuvo listo para su traslado muchas veces, pero la obra social no lo autorizaba y volvía a descompensarse. Tuve que cortar calles con mi familia para conseguir algo de la obra social… Hoy, a casi tres meses de su accidente, mi hijo sigue luchando, él está en coma 2”,aseveró acongojada la mujer.



En su cuenta de facebook la mujer asevera que “En la obra social nos dijeron que Javi iba a recibir su prótesis, válvula y traslado en ambulancia; pero ahora nos manifestaron que sólo nos autorizarán la prótesis porque para lo demás no tienen dinero. Lo operan el lunes 25 y tenemos que esperar 48 horas para que le coloque la válvula, luego otras 48 horas más para llevarlo a Córdoba; pero si la obra social no se hace cargo no tenemos cómo porque es bastante costoso”, explicó y añadió: “Queremos que el Gobierno nos ayude, la ambulancia tienen que estar equipada con un médico terapista y una enfermera para viajar". explica en su desesperado mensaje.