Fallo de la Corte: espiar el celular y las redes sociales de la pareja es un delito federal

La Corte Suprema de Justicia determin贸 que quienes esp铆en el Facebook, el correo electr贸nico o la lista de contactos del tel茅fono celular a su pareja estar谩n incurriendo en un delito federal. Lo hizo al resolver una cuesti贸n de competencia entre dos tribunales que pugnaban por un expediente en el que una mujer denunci贸 a su pareja por una supuesta situaci贸n de celotipia (celos enfermizos). La mujer llev贸 a la Justicia la situaci贸n por la que "su ex pareja habr铆a ingresado a su usuario de la red social Facebook y en su correo electr贸nico gratuito, y adem谩s habr铆a obtenido, presumiblemente, los datos de sus contactos del tel茅fono celular y copiado su tarjeta SIM". El juez federal Luis Rodr铆guez rechaz贸 la causa porque --a su entender-- no se advert铆a en el caso un inter茅s que trascendiera el estrictamente individual, ni circunstancia alguna capaz de fundar la intervenci贸n de la Justicia Federal. Pero el procurador general adjunto Eduardo Casal replic贸 que "el usuario de la red social y el correo electr贸nico constituyen una comunicaci贸n electr贸nica o dato inform谩tico de acceso restringido, cuyo acceso s贸lo es posible a trav茅s de un medio que por sus caracter铆sticas propias se encuentra dentro de los servicios de telecomunicaciones". Esas cuestiones, consider贸 el procurador, "son de inter茅s de la Naci贸n". La Corte, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, confirm贸 que debe intervenir la Justicia Federal, asign谩ndole as铆 ese car谩cter al delito. Antecedentes La Corte Suprema ya se hab铆a expresado en el mismo sentido en 2014, cuando determin贸 que revisar la cuenta de Facebook de otra persona constitu铆a un delito federal. Aquella causa entr贸 en una pol茅mica por la competencia entre dos jueces y la Corte zanj贸 la discusi贸n con un fallo que determinaba que correspond铆a a un juzgado federal. Adem谩s, en junio de 2008 fue aprobada la ley 26.388 para resguardar la privacidad en todo tipo de comunicaciones por Internet. La norma, que sustituy贸 el art铆culo 153 del C贸digo Penal, establece una pena de prisi贸n de 15 d铆as a seis meses para quien "abriere o accediere indebidamente a una comunicaci贸n electr贸nica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegr谩fico, telef贸nico o de otra naturaleza, que no le est茅 dirigido; o se apoderare indebidamente de una comunicaci贸n electr贸nica, una carta, un pliego, un despacho u otro papel privado, aunque no est茅 cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o una comunicaci贸n electr贸nica que no le est茅 dirigida". La nueva ley puntualiz贸 tambi茅n que la misma sanci贸n le corresponder谩 a quien "el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones electr贸nicos o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de car谩cter privado o de acceso restringido". De este modo, y si bien la condena no implica prisi贸n efectiva para el "intruso", qued贸 establecido que es un delito tambi茅n la violaci贸n de la privacidad en redes sociales y aplicaciones de tel茅fonos celulares. Fuente: Clarin