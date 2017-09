Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 23 Septiembre 2017 12:35 Visto: 10 Twitter Crimen de Micaela Así son los días de Wagner en la cárcel y por qué quiere irse de Entre Ríos Tiene miedo de otros presos y por eso quiere dejar Gualeguay. Sebastián Wagner (30) no estuvo en el segundo día del juicio por el crimen de Micaela García. Decidió volver al penal de Federal y no regresará hasta el final del juicio, para conocer la sentencia. Después de confesar haber abusado de la joven estudiante de Educación Física y de señalar a Néstor Pavón (36) como el asesino de la joven, volvió a su celda de la Unidad Nº5 del del penal de máxima seguridad de Entre Ríos. Después del juicio, pedirá que lo trasladen a Neuquén porque teme por su vida y quiere alejarse de la provincia. Wagner comparte pabellón con otros internos en la Unidad Nº5 del penal de Federal, en Entre Ríos. Según su defensor oficial la decisión de no participar del juicio y de regresar a su celda fue una decisión expresa de quien ya había sido condenado por otras dos violaciones. Las horas que estuvo en Gualeguay, desde el miércoles a la tarde hasta el jueves por la noche, pasó el tiempo en una celda de aislamiento, alejado de otros reclusos. "Es un pedido expreso de Wagner por cuestiones personales primero por su integridad, y segundo por cuestiones de salud. Según él acá no estarían dadas las condiciones para estar resguardado", explicó su abogado defensor, Carlos Sciutto. La principal razón que expuso durante la audiencia fue la falta de medicación de su tratamiento psiquiátrico en Federal, también del psicológico y de salud, que "quiere continuar" allí. Wagner tiene miedo de otros presos y por eso quiere dejar Gualeguay. Después del femicidio de Micaela, y de que se hiciera pública su condena previa por otras dos violaciones y una tercera de la que logró salir impune, "se hizo famoso" en Entre Ríos. "Hubo modificaciones en la implementación de leyes y cambios que podrían afectar a otros presos que se podrían ver afectados por eso y teme que tomen represalias. Recordemos que está en un penal de máxima seguridad con personas que cumplen condenas por causas graves", confiaron sus defensores oficiales. Por eso Wagner quiere que, después de la condena, lo trasladen a Neuquén. Wagner, en su confesión, reconoció el abuso, pero negó haber participado del crimen. "Yo no mato ni a un perro", se excusa. Sin embargo hubo un dato que ayer puso en duda su versión: la primera vez dijo que Pavón asfixió a Micaela con una soga y el jueves dijo que lo hizo con las manos. Ese detalle será el que usarán para adjudicarle la coautoría del homicidio en las audiencias que se extenderán hasta los primeros días de octubre. Wagner, su hijastro Gabriel Otero (21), están imputados como coautores del homicidio triplemente agravado y por el abuso agravado de Micaela García. Pavón, que intenta desligarse del crimen diciendo que le prestó el auto a Wagner después de haber cenado con él, y que volvió a su casa a dormir, tiene como únicos testigos a su esposa y a su hijo, de 13 años. Es ella la que tomó la posta del lavadero de camiones en el que Pavón tenía de empleado a Wagner, y donde lavaron el Renault 18 Break en el que secuestraron a Micaela para borrar pruebas. El lugar solía tener un cartel "Lavadero Pavón". Según cuentan los vecinos, estuvo cerrado durante los primeros días de la investigación, aunque después la esposa de Pavón lo reabrió: "Gomería y lavadero Valengo", se llama ahora. Aunque reconocen que desde la detención de Pavón "ya casi no tiene movimiento". Fuente: Clarin

