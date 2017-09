Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 23 Septiembre 2017 12:33 Visto: 11 Twitter Nacionales Los eSports llegan con los videojuegos del momento al Teatro Coliseo Los gamers vivirán hoy una jornada a puro gaming con varios torneos que reparte premios en dólares. Se espera una multitud de fanáticos en el centro porteño. Los deportes electrónicos, más conocidos como eSports, vuelven a ser protagonista de otro fin de semana gamer en Buenos Aires. En esta oportunidad, la compañía de periféricos Logitech presentará este mediodía, desde las 12.30 hs, la cuarta edición Logitech G Challenge 2017, nada más ni nada menos que en el mítico Teatro Coliseo. El campeonato reunirá, por primera vez, a los mejores equipos de América Latina con finales en vivo de los videojuegos más populares a nivel competitivo, como "League of Legends", "Counter Strike: Global Offensive", Los ganadores de cada encuentro recibirán como premio US$2.000, mientras que los segundos se harán acreedores de US$1.000. También habrán competencias de "Overwatch" y "Tom Clancy's Rainbow Six Siege". Los amateurs también juegan Asimismo, los conjuntos que no participan del circuito profesional de eSports de Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay también serán de la partida en el Teatro Coliseo. Todos accedieron a la cita principal luego de participar en las clasificaciones regionales de la League Logitech G Challenge 2017. Los clasificados para el torneo debieron superar las instancias de semifinal con presenciales de "League of Legend" y de "Counter Strike: Global Offensive" que se realizaron en el Anfiteatro Da Vinci, el 21 y 22 de septiembre respectivamente. Por su parte, las competencias de "Overwatch" y "Tom Clancy's Rainbow Six Siege" se definieron final online. El ganador del torneo "LoL" clasificará a la Súper Final de Logitech G Challenge 2017 para competir con un equipo profesional, que saldrá del mano a mano entre Furious Gaming y Hafnet E-Sports el mismo 23 de septiembre a las 14hs. En tanto, el equipo triunfador de "CS:GO" desafiará en un Súper Desafío a la estrella INTZ a las 17hs. Tal como sucede en cada cita de eSports, una multitud de fanáticos -se espera que asistan más de 1.800- le pondrá todo el color y el clamor al Logitech G Challenge 2017. Para aquellos que no puedan acercarse al Teatro Coliseo, las competencias serán transmitidas vía streaming a través de la plataforma online Twitch.tv. Clash Royale y cosplayers En paralelo, se realizará un torneo del juego de cartas para smartphones del momento: Clash Royale. La etapa para clasificar al Logitech G Challenge 2017 se llevó a cabo del 9 al 16 de este mes con un formato de torneo que consistió en 8 competencias online para 50 personas. Los primeros 4 puestos de cada uno de ellos ganó una entrada al evento y un cupo para participar en las clasificatorias presenciales del sábado. Los cosplayers también tendrán su espacio para demostrar su habilidad en la creación de trajes e imitación de personajes. 10 finalistas locales y 3 ganadores representando a cada región competirán por US$1.000 y periféricos Logitech. Paralelamente, habrá actividades a cargo de LOL Argentina, que con su equipo desarrollarán juegos y actividades temáticas con importantes premios. Fuente: Clarin

