Sin marcos Detalles Publicado: S谩bado, 23 Septiembre 2017 09:25 Visto: 52 Twitter Nacionales Caso Santiago Maldonado: los fundamentos de la Justicia para apartar al juez Otranto La familia de Santiago celebr贸 la decisi贸n, aunque se lament贸 que no se hayan tenido en cuenta todas las causales que presentaron en la recusaci贸n. Tras las recusaciones presentadas por la familia de Santiago Maldonado primero, y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) despu茅s, la C谩mara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia apart贸 finalmente al juez Guido Otranto de la causa que investiga la desaparici贸n forzada del joven de 28 a帽os. Entre sus fundamentos la C谩mara se帽al贸 que: - El juez Otranto, en las notas que dio a la prensa, no se hab铆a limitado a brindar datos de la investigaci贸n sino que "ha ido m谩s all谩 efectuando juicios de valor que descartar铆an prima facie la hip贸tesis investigada en la causa en la que se peticiona su apartamiento, es decir, la desaparici贸n forzada de Santiago Maldonado". - Esta situaci贸n "permite colocar a la familia de Maldonado en la presunci贸n de que ha existido un adelantamiento de opini贸n sobre la materia que es objeto de investigaci贸n en el expediente" y que "permite dudar de su imparcialidad". Por su parte la familia del joven desaparecido presumiblemente a manos de la Gendarmer铆a tras el violento operativo de desalojo ordenado por Otranto en la Pu Lof de Cushamen el 1掳 de agosto pasado se lament贸 que la C谩mara s贸lo tuviera en cuenta las declaraciones period铆sticas del cuestionado juez para definir su desplazamiento. En ese sentido criticaron en un comunicado que para la C谩mara no haya habido "parcialidad subjetiva" contra la comunidad mapuche. Aunque celebraron el apartamiento de Otranto tambi茅n criticaron tambi茅n que la C谩mara no haya tenido en cuenta las denuncias que presentaron por maltrato. "Esta resoluci贸n, si bien la celebramos, nos preocupa los argumentos desechados" indica el comunicado difundido este viernes poco despu茅s de conocerse el apartamiento de Otranto. Y concluyen: "Esperamos ahora saber la verdad, encontrar a Santiago y a los responsables materiales e intelectuales de su desaparici贸n".

Fuente: MinutoUno

