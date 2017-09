Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 22 Septiembre 2017 18:50 Visto: 17 Twitter Mundo Desesperada búsqueda de una argentina perdida en Dominica tras el paso del huracán María Su nombre es Florencia Suárez del Mestre. La familia no tiene contacto con ella desde el lunes El pasado lunes la isla caribeña de Dominica fue arrasada por el huracán María y desde entonces la familia de la argentina Florencia Suárez del Mestre (35) no tiene noticias de ella. La mujer había viajado hace poco más de dos semanas para trabajar en el complejo de cabañas Hibiscus Ballet Inn. Según confirmaron fuentes de la Cancillería a Infobae, la embajada argentina de Santa Lucía, que es la concurrente en Dominica, se está ocupando de la búsqueda de Florencia, aunque aclararon que se dificulta por los problemas de cortes de energía, de teléfonos y, en general, de las comunicaciones. "La única radio que transmite se ocupa de poner al aire los nombres de las personas buscadas, y emite su nombre y apellido a pedido del consulado", dijeron desde el organismo. Asimismo, aclararon que la Dirección de Asuntos Consulares está en permanente comunicación con los familiares. "Luego del desastre del huracán, los dueños del hotel se fueron y no están físicamente en el lugar. Por lo tanto, no hay a quién preguntarle que la haya visto", añadieron las fuentes. "El lunes hablamos por última vez a las 7 de la tarde, faltaba una hora para que llegue el ojo del huracán. Estaba tranquila, iban a refugiarse con algunos clientes que no pudieron salir", contó a TN su hermano Santiago. Florencia había viajado a la isla caribeña junto con una amiga colombiana, identificada como Ana María Lozano, quien también está perdida. Se trata de una diseñadora gráfica colombiana radicada en Buenos Aires hace cinco años, quien viajó para administrar el complejo hotelero. Fuente: Infobae

