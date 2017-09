Caso Santiago Maldonado: la Cámara apartó a Otranto y designó a nuevo juez con dedicación exclusiva en la causa

EL juez federal de Esquel, Guido Otrando, ya no tendrá la causa por la desaparición de Santiago Maldonado en sus manos. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia admitió hoy el planteo recusatorio contra él interpuesto en por la familia del artesano, y dispuso la inmediata intervención del titular del Juzgado Federal N° 2 de Rawson, Gustavo Lleral. La decisión fue con fundamento en el alegado temor de parcialidad evidenciado por la familia de Santiago Maldonado. En la resolución, el tribunal -integrado por los jueces Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman- señaló que “no existen elementos que nos permitan abrigar ninguna duda acerca de la honestidad intelectual y apego al cumplimiento de sus funciones del juez Otranto, más dicha circunstancia no resultan óbice para resolver del modo que lo hacemos”. Asimismo, y ante las cuestiones debatidas en las actuaciones principales y de la necesidad de que el magistrado subrogante designado se avoque con exclusividad a la causa, por acuerdo la Cámara resolvió: “1º) disponer ad referéndum de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el Dr. Hugo Ricardo Sastre, juez titular del Juzgado Federal Nº 1 de Rawson, ejercerá la subrogancia del Juzgado Federal N° 2 de Rawson, por un periodo de sesenta (60) días, durante el cual el Dr. Guillermo Gustavo Lleral se avocará de manera exclusiva al conocimiento de las causas de registro FCR 8232/2017 y FCR 8233/2017”. La familia se Maldonado planteaba que el juez Otranto no era imparcial. "Sergio esta muy enojado por el aprovechamiento político", lo había cuestionado Andrea Antico, mujer del hermando de Santiago, quien además afirmó que "el juez no es imparcial". El hermano de Santiago Maldonado mantenía un enfrentamiento público con el juez de la causa. Había expresado que el operativo en tierra sangrada era una "payasada", y calificado a Otranto como "delincuente". También lo criticaba la comunidad mapuche. "Venimos a pedirle la renuncia. Se niega a renunciar. Nosotros estamos en alerta, no vamos a pedir que lo que vivió la comunidad de la Vuelta del Río vuelva a suceder. Ha generado un nivel de hostigamiento y racismo enorme", dijeron al tomar el juzgado de Esquel días atrás. Otranto también fue denunciado penalmente por uno de los amigos del joven artesano desaparecido. Ariel Mariotto Garzi, quien declaró haber llamado dos veces a Maldonado el 2 de agosto a un teléfono celular chileno, radicó la denuncia en la fiscalía federal, a cargo de Silvina Avila, que investiga la desaparición de Santiago. Le imputó al juez (ahora apartado) incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento agravado, omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes. "El hecho de que ninguno de los funcionarios judiciales presentes haya procedido a preservar una prueba tan valiosa, me llenó de desconcierto y temor. Omitió gravemente cumplir con un deber ordenado por las reglas procesales", dijo. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había planteado también la necesidad de apartar al juez. Lo hizo tras la entrevista que el magistrado le dio al diario La Nación, en la que señaló que, a su juicio, la "hipótesis más razonable" era que el joven artesano, que está desaparecido desde el 1° de agosto, "se ahogó en el río". La réplica de Otranto, entonces, no tardó en llegar. "Debí mantener una actitud de firmeza cuando el Centro de Estudios Legales y Sociales me reclamó telefónicamente que adopte medidas contra Gendarmería Nacional que desde mi punto de vista no estaban justificadas por la versión que en un inicio se expuso sobre la desaparición de Santiago Maldonado", marcó. Fuente: Clarin