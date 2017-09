Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 22 Septiembre 2017 11:36 Visto: 11 Twitter Nacionales Caso Maldonado: "Hay fundamentos serios para apartar al juez Otranto" Lo asegur贸 el fiscal Norberto Bellver, que adhiri贸 a los planteos de recusaci贸n presentados por el CELS; el lunes se definir铆a el pedido El fiscal ante la C谩mara Federal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, asegur贸 este viernes que "hay fundamentos serios" para apartar al juez Guido Otranto de la causa en la que se investiga la desaparici贸n de Santiago Maldonado, luego de la presentaci贸n que hizo el jueves. Adem谩s, explic贸 que la C谩mara tiene 48 horas para resolver el pedido, aunque aclar贸 que seguramente la resoluci贸n estar谩 el lunes, porque el plazo "no es perentorio, es ordenatorio". "Creo que hay fundamentos serios como para apartarlo. Pero todo esto es subjetivo, y lo que para m铆 puede ser causa necesaria para apartarlo, para la C谩mara puede ser que no. Hemos estudiado y nos pareci贸 m谩s que s贸lido y que hab铆a que hacer el pedido", sostuvo en declaraciones a Radio La Red. Ayer, Bellver adhiri贸 a los planteos de recusaci贸n contra el juez de Esquel que presentaron ante la C谩mara Federal de Comodoro Rivadavia tanto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como los familiares de Maldonado. El fiscal explic贸 hoy viernes en Radio Rivadavia que, a su entender, "el juez ha prejuzgado en una nota period铆stica del fin de semana", en referencia a las declaraciones que Otranto dio al diario La Naci贸n, en donde afirmaba que la hip贸tesis m谩s concreta era que Maldonado se hab铆a ahogado. "Eso hay que hacerlo en una resoluci贸n, en una sentencia, no en una nota period铆stica. La C谩mara resolver谩 qu茅 es lo que suceder谩", explic贸. Fuente: MinutoUno

