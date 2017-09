Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 22 Septiembre 2017 10:56 Visto: 22 Twitter Mundo Frida Sofía no existió: la Marina pidió perdón y dijo que fue "una confusión" Las criticas habían recaído sobre la señal de televisión Televisa quien responsabilizó a los voceros de la Marina. "La información se basó en los reportes técnicos y el testimonio de los rescatistas civiles y de esta institución", dijeron las autoridades. La Marina de México explicó este viernes los motivos de la confusión generada por el supuesto caso de una niña sepultada en los escombros de una escuelay ofreció una disculpa. "Quiero dejar muy claro que la información que recibieron los mexicanos sobre la existencia de una niña viva bajo los escombros fue difundida por la Marina con base en los reportes técnicos y el testimonio de los rescatistas civiles y de esta institución", dijo el almirante Ángel Enrique Sarmiento. Desde la escuela Enrique Rébsamen, en el sur de Ciudad de México, donde todavía se busca a una persona en los escombros, Sarmiento hizo un pronunciamiento junto con el almirante José Luis Vergara, después de que ambos se habían contradicho en sus versiones. Desde el miércoles Vergara estuvo proporcionando información sobre la supuesta niña principalmente en entrevistas con la cadena Televisa. Pero hoy más temprano Sarmiento había afirmado que la versión sobre la niña, a la que los medios bautizaron como "Frida Sofía" citando a rescatistas, no era real. Televisa había exigido a la Marina una explicación después del incidente, en medio de un aluvión de críticas a la televisora en redes sociales por el manejo de la historia. "Ofrezco a los mexicanos una disculpa por la información vertida esta tarde donde afirmé que la Marina no contaba con los detalles de una supuesta menor sobreviviente en esta tragedia", dijo Sarmiento, que dijo ahora que no se sabe si el cuerpo que sigue supuestamente entre escombros es de adulto o de niño. Sarmiento indicó que la conclusión a la que se llegó después de cotejar con el padrón de alumnos es que "en caso de haber un sobreviviente, no necesariamente es una menor de edad". Antes había dicho que no había ningún alumno de la escuela desaparecido. "La información que prevalece hasta este momento no asegura si se trata de una persona mayor o de una niña. Sin embargo debe de saber el pueblo mexicano que mientras exista la mínima posibilidad de que haya alguien con vida lo seguiremos buscando con la misma entrega", expresó. En el derrumbe murieron 19 niños y seis adultos, además de que 11 personas fueron rescatadas con vida. Fuente: MinutoUno

