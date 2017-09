Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 22 Septiembre 2017 10:46 Visto: 22 Twitter Nacionales A contramano, la hija de Jacobo Winograd atropelló a tres policías y un transeúnte Ocurrió en el barrio porteño de Recoleta. La joven de 21 años no se dio cuenta que la calle era contramano y perdió el control. Nazarena Winograd, la hija del mediático Jacobo, fue protagonista de un insólito accidente de tránsito en Recoleta. Según se supo, la joven de 21 años se encontraba manejando por la calle Cavia desde Avenida Figueroa Alcorta hasta Libertador y cuando llegó a Gelly dobló hacia la izquierda sin darse cuenta que se estaba metiendo de contramano. Al darse cuenta volanteó rápido y perdió el control por lo que se subió a la vereda y atropelló a cuatro personas: tres policías y un transeúnte de 62 años. Las víctimas sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al Hospital Fernández y Rivadavia. Por su parte, el personal policial fue llevado al Hospital Churruca. El mediático papá habló sobre el accidente que protagonizó su hija: "Ya le sacaron sangre. Estoy tranquilo porque ella no toma alcohol". "Se metió en contramano media cuadra, hizo marcha atrás y atropelló a tres policías. Dos no tienen nada y el restante tiene una luxación de hombro. Mi hija está bien. El auto se destruyó todo, pero no importa. El tema es que ahora ya está trabajando la comisaria 53 y le van a hacer una causa por lesiones leves", explicó Jacobo a la prensa. Fuente: MinutoUno

