“La gestión Corpacci se caracteriza por las obras”

Isauro Molina destacó la gestión de la gobernadora Corpacci y el reconocimiento de Frigerio. - eldiariodecatamarca.com De esta manera el integrante del Parlasur y candidato por el oficialismo para octubre, Isauro Molina, explicó al periodista José Alsina Alcobert durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM su visión del acto realizado el jueves en Valle Chico. “Yo no diría que hubo controversia. La gobernadora intentó explicar sobre la celeridad con que se encaran las obras por parte del gobierno. Valle Chico es una obra emblemática de la gestión de Corpacci. Es una ciudad satélite”-destacó. Al respecto dijo que “creo que el ministro se sorprendió por el avance de la obra. A nosotros antes nos entregaban las viviendas sin piso, sin revoque, sin terminar. Eso ha mejorado bastante y ahora las obras se entregan totalmente completas”. “Ayer Frigerio estuvo sorprendido gratamente y se lo hizo saber a la gobernadora. Lo que dice Frigerio es que a veces los gobiernos no priorizan las obras de agua y cloacas porque van bajo tierra y no se notan”-sostuvo. En tal sentido agregó “el gobierno de Corpacci está tratando de terminar obras que vienen del gobierno anterior. Ayer el ministro tuvo un reconocimiento de las obras de cloacas en FME y Valle Viejo pero el FCS la denostó y resulta que el ministro la reconoció”. Luego subrayó que este ”gobierno nacional prioriza a Buenos Aires y las provincias de grandes concentraciones, algo que es injusto. Pero la Dra. Corpacci no solo prioriza la obra pública. Ha hecho una gran cantidad de obras en el interior”. “En realidad lo que dice Frigerio es que no se debe robar en la obra pública. Pero para eso se deben efectuar controles. Me imagino que eso se lo está reprochando a Brizuela del Moral que no hizo el control en su momento”-destacó. Finalmente Molina expresó que “el Estado debe establecer prioridades. Acá se priorizó el servicio a la sociedad. La gobernadora Corpacci ha hecho mucho por el interior y el reconocimiento de la gente del interior es enorme”.