Choferes de la empresa GM iniciaron un paro

Este jueves se reanudó el conflicto en el empresa de transporte GM y los trabajadores se manifiestan quemando neumáticos frente a la entrada de los talleres de la firma en Tres Puentes, Valle Viejo. Según lo anunciado por los referentes la medida de fuerza es por 48 horas a partir de las 00 de este jueves y en reclamo que la empresa pague los salarios según lo establece el convenio de trabajo. La falta de acuerdo en la última reunión de conciliación obligatoria generó que los choferes decidan poner en marcha la medida de fuerza, asistiendo a los lugares de trabajo, pero sin realizar las tareas habituales. En este caso el paro afecta a los usuarios de las líneas de colectivos 202, 204, 207, 103, 105 y variantes, las que prestan un amplio servicio en el Valle Central. En esta jornada el impacto no es tan fuerte ya que no hay clases en las escuelas por el Día del Estudiante.

