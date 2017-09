Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 21 Septiembre 2017 18:25 Visto: 50 Twitter La búsqueda de Frida Frida no existe: confirman que no hay niños bajo los escombros de la escuela en México La historia que conmocionó al mundo era falsa. Las autoridades rechazaron la versión de que había una niña llamada Frida Sofía enterrada bajo la escuela Enrique Rébsamen. Frida, la niña que se convirtió en el símbolo de esperanza en los rescates tras el terremoto, no existe. Nunca existió. La historia que conmocionó al mundo era falsa. No hay niños bajo escombros de escuela en México, informó la Marina Ciudad de México. En la escuela derrumbada en México no hay ninguna niña sepultada y sólo hay indicios de una persona que podría estar con vida, que es un adulto, informó hoy la Marina de México, después de revisar las listas de estudiantes. "Hemos hecho un conteo con la dirección de la escuela y tenemos la seguridad de que todos los niños o desgraciadamente fallecieron o están en los hospitales o están a salvo en sus casas", dijo desde la escuela Enrique Rébsamen el subsecretario de Marina, Ángel Enrique Sarmiento. El oficial informó que 19 niños y seis adultos murieron, incluyendo una mujer cuyo cuerpo se recuperó hoy, en tanto que otros 11 han sido rescatados después del terremoto del martes. La persona con vida podría ser un empleado de mantenimiento. Sarmiento también rechazó la versión de que había una niña llamada Frida Sofía y dijo que ese nombre, manejado por los medios locales como la identidad de una supuesta pequeña bajo los escombros, nunca fue dado por las autoridades. "Queremos puntualizar que, con la versión que se sacó con el nombre de una niña, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa versión y estamos seguros de que no fue una realidad", dijo. Ya ayer por la noche había llamado la atención que el ministro de Educación, Aurelio Nuño, dijera que ningún padre se había presentado a preguntar por esa supuesta niña. "Con base a la información de equipos electrónicos se sabe que puede haber un sobreviviente. "Hay rastros de sangre, hay fotografías como si se hubiera arrastrado y posiblemente sea una persona todavía con vida", dijo el militar, y que sería del área de intendencia (mantenimiento). Fuente: Clarin

