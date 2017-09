Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 21 Septiembre 2017 17:31 Visto: 18 Twitter Sin arreglo Reforma educativa: los alumnos seguirán con las tomas Piden una prórroga para discutir en 2018 la "Secundaria del futuro". La respuesta del Ministerio. Alumnos de los colegios tomados advirtieron en una conferencia de prensa esta tarde en el Colegio Nicolás Avellaneda que planean continuar con las protestas contra la reforma educativa en el secundario. Lo resolvieron tras una asamblea que había comenzado este mediodía. Ocurrió luego de la audiencia que tuvieron ayer con la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Se oponen a la reforma educativa denominada "Secundaria del Futuro", que entre otras modificaciones plantea prácticas educativas laborales en el quinto año. Hay unos 30 colegios que están tomados. La medida comenzó el 29 de agosto. Los referentes de la Coordinadora Estudiantil fueron con los tapones de punta contra la ministra Acuña. Dijeron, entre otras cosas, que no se los escuchó durante la audiencia, que no hay una instancia de diálogo real, que “la ministro es caradura e inmadura”. Además, remarcaron que están discutiendo nuevos planes de lucha, sobre todo, contra el proyecto de prácticas educativas en empresas. Tras la conferencia de prensa de los estudiantes, Clarín se comunicó con el Ministerio de Educación porteño. Enfatizaron que "de ninguna manera le van a contestar a chicos de 17 años, que entienden su vigorosidad, pero no tienen nada que comentar". Por otro lado, revelaron que la ministra Acuña no pudo escuchar la conferencia de prensa de los estudiantes, ya que estaba en una reunión de trabajo. Horas antes, Acuña se había dirigido a los padres de los chicos: les exigió “que se pongan los pantalones largos” y les pidan que levanten la medida para que “sus compañeros puedan estudiar”. Fuente: Clarin

