Encontraron al primer bisonte salvaje en 250 aÃ±os y lo mataron

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 20 Septiembre 2017 20:13 Visto: 25 Twitter Mundo Encontraron al primer bisonte salvaje en 250 años y lo mataron Un funcionario pidió que lo cazaran por considerarlo un peligro para la población. Era una escena que tardó 250 años en volver a ocurrir, pero finalmente un bisonte salvaje volvió a deambular por el este de Alemania. Por desgracia su presencia atemorizó a los vecinos de la zona y un funcionario pidió que lo cazaran. Todo comenzó el miércoles pasado, cuando un hombre vio al bisonte caminar por las márgenes del río Oder cerca de la localidad de Lebus, a una hora y media de Berlín y cerca de la frontera con Polonia, informó el sitio The Local. El hombre informó a las autoridades sobre la presencia del animal y un funcionario local ordenó a dos cazadores que lo mataran. La muerte se produjo el jueves pasado y generó el repudio de la Fundación Mundial Vida Silvestre (WWF por sus siglas en inglés). "Dar permiso para que cacen a un animal que está extremadamente protegido que no representa una amenaza potencial es un crimen", explicó Chris Heinrich, miembro de WWF, acerca de los motivos por los que la organización demandó penalmente al funcionario que ordenó la cacería. "Después de 250 años en los que no se volvió a ver un bisonte salvaje lo primero que se le ocurrió a las autoridades fue dispararle", se lamentó Heinrich. El caso fue presentado ante la Justicia de Brandeburgo. El bisonte europeo es considerado una especie "vulnerable" y en Alemania está "muy protegido" aunque hace dos siglos y medio que no se ven en estado salvaje. Desde Polonía aseguraron que el ejemplar cazado recientemente podía ser una cruza con toro. Fuente: Minuto Uno

