Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 20 Septiembre 2017 20:13 Visto: 208 Twitter Operativo " Ley Seca" Clausuran una fiesta privada en El Rodeo Había unos 200 jóvenes en una casa, no habilitada para realizar eventos. La Policía solo intervino para solicitar que los participantes se fueran, ya que había excesivo consumo de alcohol. Había unos 200 jóvenes en una casa, no habilitada para realizar eventos.-eldiariodecatamarca.com.ar Unos 12 uniformados de la Policía Provincial, realizaron un procedimiento en el marco de la Ley Seca en la localidad de El Rodeo. Ingresaron a una propiedad privada donde se desarrollaba una fiesta de la que participaban menores y adultos, el numero al parecer, según fuentes policiales superaba los 200 participantes y la casa no estaba habilitada para eventos comerciales. Una vez en el interior los policías, pidieron al propietario que silenciara la música y a los participantes que desalojaran la propiedad. Las razones es que había un excesivo consumo de bebidas alcohólicas, denunciado por vecinos y con la participación de jóvenes, menores y adultos.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626