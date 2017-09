El fÃºtbol gratuito continuarÃ¡ hasta despuÃ©s de las elecciones

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 20 Septiembre 2017 19:40 Visto: 6 Twitter Superliga El fútbol gratuito continuará hasta después de las elecciones Las empresas que adquirieron los derechos pasarán todos los partidos en definición estándar hasta el 31 de octubre. Los partidos de la Superliga se podrán ver sin costo adicional en definición estándar hasta el 31 de octubre. Así lo confirmaron desde las empresas que adquirieron los derechos audiovisuales del fútbol argentino. Aunque desde el Gobierno intentaron despegarse, trascendió que la estrategia es para no pagar el costo político antes de las elecciones legislativas del 22 de octubre. Fox Sports y Turner, dueñas de los derechos, habrían aceptado la propuesta del Gobierno de brindar una bonificación de 90 días en los nuevos abonos del fútbol, que vencen el 1 de noviembre, y los usuarios no necesitarán contratar el "pack fútbol" para poder ver los partidos. Desde las empresas que proveen el servicio (Cablevisión, Telecentro y DirecTV) anunciaron que vendieron más de 500 mil abonos de fútbol en alta definición a unos 300 pesos mensuales, a pesar de que el fútbol -por ahora- se transmite sin restricciones en calidad estándar. Y si bien el 1° de noviembre será el fin definitivo del fútbol abierto (justo antes del Superclásico del 5 de noviembre, en el Monumental), se mantiene la posibilidad de que haya dos partidos en definición estándar por cadena por fecha. Es decir que quienes no compren el "pack fútbol" podrán ver cuatro partidos por fin de semana sin costo adicional. Fuente: Clarin

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626