Sorpresivo corte de calles por la desapariciÃ³n de un hombre

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 20 Septiembre 2017 13:12 Visto: 43 Twitter En inmediaciones del CAPE Sorpresivo corte de calles por la desaparición de un hombre Se trata de Ramón Rogelio Suárez, quien se ausentó de su domicilio el domingo pasado y los familiares no tienen datos de su paradero. Familiares de Ramón Suárez cortaron este miércoles las avenidas Belgrano y Alem. - eldiariodecatamarca.com Por este motivo y porque según miembros de la familia la Justicia no actúa en forma rápida, realizaron este miércoles a la mañana un corte en la esquina de avenidas Alem y Belgrano con quema de gomas, ocasionando un gran embotellamiento en el tránsito. El hombre, domiciliado en el Loteo Mazzucco, cerca del Parque América, falta de su domicilio desde el domingo 17, cuando fue visto por última vez y según los datos se dirigía a una vivienda ubicada en calle Ayacucho al 1100. Sin embargo este miércoles, una integrante de la familia dijo que tenían datos que se encontraba en un domicilio y que la justicia fue puesta en conocimiento de esto, pero hasta la fecha no había realizado ningún procedimiento. Pero tanto de la Policía de Catamarca como de fuentes judiciales señalaron que desde que se radicó la denuncia se inició la búsqueda sin resultados hasta la fecha. Al momento de ser visto vestía un pantalón color negro, un buzo de gamuza color rojo, borcegos negros y una gorra. Reiteraron que cualquier dato los pueden dar a la Brigada de Investigaciones: 437001; del Comando Radioeléctrico, 101 en cualquier horario; o bien a los teléfonos de la Fiscalía de Instrucción Nº3 437685/89 en horarios de oficina (7 a 13 y 15 a 21 horas).

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626