Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 20 Septiembre 2017 12:38 Visto: 128 Twitter Pastoral Social y las elecciones Ciudadanos y candidatos más responsables Mediante un documento, el equipo social de la Iglesia abogó para que todos los sectores se involucren en mejorar las instituciones y la vida de las personas. La Pastoral Social abogó por ciudadanos y candidatos responsables en las elecciones. - eldiariodecatamarca.com En diálogo con el periodista José Alsina Alcobert durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, el licenciado Luis Alberto Segura, coordinador de la Pastoral Social de Catamarca, dijo que para el documento tomaron como base la propuesta del Episcopado Argentino en 2016. “Por lo general el habitante no se involucra en las cuestiones de la sociedad. El ciudadano en cambio lo hace. El hecho de no votar es como que estamos jugando en contra de la democracia. Una democracia, incluida la iglesia, debemos aportar para el fortalecimiento”. Al respecto dijo que el documento también se refiere “a la clase dirigente. También decimos que los partidos y líneas deben poner sus mejores hombres y mujeres al servicio para que la puedan seducir el electorado” ”Coincido es que tenemos que tender a buscar los estadistas para generaciones por 30 años. No dirigentes para el momento. Tomamos el caso de Finlandia, donde pasan los gobiernos y la política educativa es la misma”-apuntó. En este sentido sostuvo que “no hagamos la política chiquita sino hagamos la política global. Con ideas y proyectos concretos y viables. Tanto a nivel nacional, provincial o municipal. Si tenemos proyectos, vamos a tener una política seria para toda la provincia”. Finalmente Segura manifestó que “debemos exigir a los candidatos a proyectos e ideas en beneficio de la comunidad. Nosotros tenemos la obligación de votar a conciencia sobre la capacidad de los candidatos”.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626