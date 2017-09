Además, la mujer sostuvo que los fiscales de la causa la trataron muy mal durante la investigación y que ya no le queda ninguna esperanza: "No hay justicia en Argentina y menos para los pobres como yo. La verdad es que no sé qué puede pasar mañana, pero a esta altura tengo cero esperanzas". Los fiscales de Morón Pablo Galarza, Antonio Ferreras y Mario Alberto Ferrario pidieron en sus alegatos que se condene a prisión perpetua a Hugo Bermúdez (el hombre que violó y mató a Candela) y a Leonardo Jara (acusado de hacer un llamado amenazante a la familia de la víctima) por el secuestro y posterior asesinato de la niña; y a Fabián Gómez (tareas de inteligencia en la casa donde se mantuvo cautiva a la nena), a 8 años de prisión porque lo consideran partícipe secundario del secuestro. El abogado de la madre de Candela pidió que se condene a prisión perpetua a Bermúdez y Jara, por considerarlos autor y coautor del hecho, y que Gómez sea absuelto por el beneficio de la duda. En tanto, los defensores oficiales de los acusados pidieron la absolución de los tres ya que argumentaron que no hay pruebas en su contra. Unos días antes de comenzar el debate oral, en febrero pasado, la madre de la niña asesinada había dicho que para ella tanto el fiscal Marcelo Tavolaro que estuvo al principio de la causa como la policía que investigó, "también tienen que ser juzgados", y que por eso se tendría que hacer un nuevo juicio en el que se condene a quienes "dejaron que maten a mi hija". Candela Sol Rodríguez fue capturada a metros de su casa el 22 de agosto de 2011, permaneció secuestrada durante 9 días y su cuerpo fue hallado dentro de una bolsa en la localidad de Villa Tesei, con signos de haber sido violada y asfixiada.

Fuente: Infobae