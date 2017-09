Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 20 Septiembre 2017 09:20 Visto: 80 Twitter Juicio por “gatillo fácil” Continúa el debate por la muerte del adolescente en Andalgalá El martes declararon cinco testigos y para esta jornada está previsto que lo hagan otros cuatro en el juicio que se le sigue al agente policial Omar Vergara. Este miércoles sigue en la Cámara Penal Nº 2 el juicio contra el policía Omar Vergara. - eldiariodecatamarca.com En la Cámara Penal 2 continúa el debate por la muerte del adolescente Ariel Fuenzalida, de 17 años, ocurrida el 16 de diciembre de 2015 en la ciudad de Andalgalá y que tiene como imputado a Vergara por “homicidio agravado por ser integrante de una fuerza de seguridad”.



El martes desfilaron cinco testigos de los cuales dos manifestaron ante los jueces Luis Guillamondegui, Jorge Álvarez Morales y Rodolfo Bustamante, que hubo una irregularidad en el procedimiento policial, realizado esa madrugada. Graciela Lizárraga y Juan Romero, miembros de la fuerza, cuestionaron que el operativo no fue normal por cuanto siempre una comisión sale a cargo de un oficial de servicio, hecho que se cuestionó en la primera jornada. Axel Ayosa, el compañero del adolescente Fuenzalida en el robo contra la propiedad de la familia Sánchez, mencionó que esa noche ambos habían tomado alcohol “con pastillas”. Por lo tanto dijo que no recordaba en detalle lo que ocurrió en esa jornada. Ayosa fue llevado a la Comisaría, donde se quedó dormido y despertó en un calabozo. No sabía que su amigo había fallecido. Se enteró después de un par de días, cuando lo llamaron a declarar por lo sucedido.

