NicolÃ¡s Dujovne y Luis Caputo defendieron el Presupuesto en Diputados y se cruzaron con Axel Kicillof

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 19 Septiembre 2017 20:13 Visto: 41 Twitter Nacionales Nicolás Dujovne y Luis Caputo defendieron el Presupuesto en Diputados y se cruzaron con Axel Kicillof Los ministros de Hacienda y Finanzas se presentaron ante la comisión de Presupuesto y Hacienda a responder preguntas de los legisladores Luego de presentar el Presupuesto 2018 el viernes pasado, los ministros de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, se presentaron en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para defender la norma y responder preguntas de los legisladores presentes. Los ministros dijeron que el Gobierno cumplirá las metas fiscales y coincidieron en que el nivel de emisión de deuda externa es "sostenible" a pesar de haber alcanzado ya los USD 302.700 millones, tras aumentar en casi USD 100.000 millones en los últimos veinte meses. Tal vez el momento más caliente de una sesión tranquila fue durante la intervención del ex ministro de Economía durante el kirchnerismo Axel Kicillof, quien cuestionó la mayoría de las proyecciones realizadas por el Gobierno, al acusar a la administración macrista de cambiar "tres veces" la metodología de medición del rojo fiscal. "Ustedes deben reconocer que en 2015 hubo un déficit fiscal de 1,5% del Producto y ustedes lo llevaron en 2016 al 2,2% y ahora a 4% puntos. Ustedes tienen que admitir que incrementaron el déficit por medidas equivocadas", profundizó el ex funcionario. Luego, aseguró que el proyecto de ley del Ejecutivo subestima el ajuste del gasto público que realizará en 2018 porque plantea que será del 1% del Producto, cuando "en realidad alcanzará el 2,6%, será más brutal y contra sectores como la educación, la ciencia y la promoción del empleo". Kicillof estimó que el ajuste de tarifas que se aplicará a partir de enero será del 50%, por lo que se acumulará un alza del 1.400% desde la asunción de Macri, debido a una intención de "dolarizar las tarifas". Fue en este momento que Dujovne interrumpió al diputado del Frente para la Victoria -que había pedido no ser interrumpido para discutir la gestión anterior ya que eso debía hacerse con la posibilidad de un "ida y vuelta"- y sentenció: "Si vamos a ir a la historia, en 2014 ustedes proyectaron un crecimiento del 6% y caímos 2 y medio. Entre 2012 y 2013 proyectaron 5% y lo observado fue 0%. Creo que hay una cuestión metodológica básica en la cual tenemos que ponernos de acuerdo antes de seguir hablando que es decir la verdad. La metodología básica es decir la verdad y nosotros decimos la verdad". A partir de aquí, Kicillof continuó con sus preguntas sin interrupciones de los ministros, aunque a la hora de las respuestas, Dujovne retomó la polémica y disparó: "Venimos de una tasa de inversión estancada durante muchísimos años y afortunadamente al haber empezado a resolver los problemas que nos dejó el actual diputado (Axel) Kicillof, estamos logrando que la economía pueda volver a generar inversión, crecimiento y empleo". Otro punto sobre el que hizo hincapié el ex ministro de Economía fue la posibilidad que contempla el oficialismo de debatir el Presupuesto en diciembre, cuando se constituya el nuevo Congreso y tenga un número favorable en ambas Cámaras. Ante esto, el jefe de la bancada del PRO, Nicolás Massot, admitió que está en carpeta y justificó: "De los últimos 14 presupuestos aprobados hubo siete que se sancionaron entre los meses de noviembre y diciembre, con posterioridad a la fecha de elecciones. El presupuesto de 2006, que se aprobó el 15 de diciembre de 2005, y el de 2012, que se aprobó el 14 de diciembre de 2011. En ambas oportunidades fue candidata quien fuera la jefa del ex ministro Kicillof". Sin embargo, aclaró: "Nada impide que este Cuerpo lo pueda sancionar antes de las elecciones, para las que faltan cuatro semanas. Podría darse sin ningún problema". A su turno, Caputo afirmó que la deuda está creciendo en torno a 1,6 puntos del PBI al año desde que asumió Mauricio Macri y el Gobierno proyecta que en 2020 el rojo fiscal será eliminado, por lo que en ese momento comenzará un proceso de reducción del pasivo público. "La deuda neta se va a estabilizar en 2020 y desde ahí comenzará a descender", dijo Caputo, y agregó que el pasivo "es sostenible y el objetivo es emitir proporcionalmente cada vez menos deuda en dólares y más en pesos". En el final, precisó que las comisiones pagadas en la emisión de deuda por el macrismo son "de un décimo" de lo que pagaba el kirchnerismo y que las tasas de interés son de un tercio teniendo en cuenta los bonos tomados por Venezuela años atrás. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626