Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 19 Septiembre 2017 17:38 Visto: 75 Twitter Comunicado oficial Hallaron dos mochilas y camperas que podría haber usado Santiago Maldonado Lo informó el juzgado federal de Esquel. El juzgado federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, informó hoy oficialmente que en el procedimiento de ayer en el terreno ocupado por la comunidad mapuche en la localidad chubutense de Cushamen se hallaron y secuestraron dos mochilas y una cantidad no determinada de camperas que coinciden con los colores de las que usaba el desaparecido tatuador Santiago Maldonado. Una de las mochilas, de acuerdo con el comunicado difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ), fue encontrada dentro de una de las 21 construcciones revisadas por las fuerzas de seguridad que participaron del operativo. La otra, "en aparente estado de abandono", fue hallada del otro lado del río Chubut, "bajo un árbol cercano a la costa", según se informó. Las camperas secuestradas, cuyo número no se precisó, también coinciden en su color negro con la que tenía puesta la persona que, según un video aportado a la causa por la familia de Maldonado, sería el tatuador desaparecido cuando participaba del corte de la ruta 40 despejado por la Gendarmería el 1 de agosto. "Además, como el suelo bajo ese árbol aparentaba tener tierra removida, el sector fue inspeccionado por canes adiestrados en búsqueda de rastros humanos con resultado negativo", informó el juzgado a cargo de Otranto. El tribunal aclaró que "los elementos encontrados serán objeto de análisis científico para determinar si efectivamente pertenecen a la víctima", es decir que se buscarán rastros de material genético para compararlo con las muestras tomadas a sus familiares e incorporadas a la causa. También se secuestró una cantidad no determinada de teléfonos celulares en las viviendas inspeccionadas "con el objeto de determinar si alguno de ellos pertenece a Santiago Maldonado o si registran datos relevantes para explicar su desaparición", según explicó el juzgado federal de Esquel. El tribunal a cargo de Otranto confirmó que dio "resultado negativo" el nuevo rastrillaje efectuado sobre el cauce y las costas del río Chubut y que se cubrió una distancia aproximada de seis kilómetros aguas abajo "desde las inmediaciones del lugar en el que Santiago Maldonado habría sido visto por última vez". Además se fotografió y filmó el recorrido desde la tranquera de acceso al terreno ocupado por la comunidad mapuche hasta el río Chubut que ayudarán a "evaluar el contenido de las declaraciones testimoniales" tomadas en la causa, tanto a los miembros del denominado Pu Lof en Resistencia como a los gendarmes que participaron del operativo. "Con la misma finalidad se obtuvieron fotografías desde la margen contraria del río para ilustrar el campo de visión que habrían tenido las personas que habían logrado cruzarlo el día 1 de agosto", agregó el comunicado del tribunal difundido esta tarde por el CIJ. Fuente: Clarin

