Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 19 Septiembre 2017 12:39 Visto: 140 Twitter En Chumbicha Graves denuncias contra el intendente Hoffman Norma Cuestas, delegada del SOEM de esa localidad de Capayán, manifestó que existe una persecución contra los trabajadores y que el jefe comunal “quiere hacer desaparecer al gremio”. La situación en Chumbicha se complica por los múltiples reclamos contra el intendente Hoffman. - eldiariodecatamarca.com En una entrevista en exclusiva con el periodista José Alsina Alcobert durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, Cuestas se refirió a la situación que se vive en el municipio cabecera del departamento, a unos 70 kilómetros al sur de la capital de Catamarca. “Hace 30 días que estamos instalados en una carpa frente al municipio. Somos los 10 trabajadores suspendidos por el intendente Alfredo Hoffman porque en el mes de mayo supuestamente le faltamos el respeto”-dijo. Contó que todo se originó por un pedido de recomposición salarial “por parte del SOEM para los más de 700 trabajadores. Pedimos 3.000 pesos y luego de varias reuniones fuimos bajando las pretensiones”. “Pero en ese lapso no enteramos que representantes del gremio UPCN estaban negociando un incremento. Entonces fuimos a la intendencia y entramos a la reunión porque ese gremio lo inventaron para sacarnos a nosotros. Nos pidieron retirarnos y lo hicimos”-contó. Posteriormente explicó que “logramos un acuerdo de recomposición pero el intendente interpuso la conciliación obligatoria. Fuimos y nos instalamos frente al Polideportivo para la Fiesta de la Mandarina pero no impedimos el ingreso”. Sin embargo, 108 días después de esto “el intendente nos suspendió a 10 trabajadores por este accionar y lo de la reunión en el municipio. El que quiere tener gente que le obedezca. Hacen esto porque quieren hacerlo desaparecerlo al SOEM”. De todos modos adelantó que ya hicieron la denuncia penal “por persecución política contra los trabajadores suspendidos. También hemos realizado presentaciones en Casa de Gobierno y otras dependencias para que investiguen lo que pasa en Chumbicha”. Entre otros temas dijo que el jefe comunal “no está respetando la ley sobre el aguinaldo, accidentes laborales que no fueron esclarecidos y una muerte en la pileta del polideportivo municipal” Finalmente Cuestas dijo que “hay un concejal Ponce del FV que pide 30 días de suspensión para que brinde un informe sobre varias obras, pero no tuvo quórum. A nosotros nos interesa la situación laboral de los 700 empleados porque el municipio es la única fuente laboral”.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626