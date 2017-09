Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 19 Septiembre 2017 12:24 Visto: 83 Twitter No hubo detenidos Secuestran marihuana en un colectivo que iba a El Rodeo Ocurri贸 en la noche del lunes en el puesto caminero de Las Rejas donde se encontraron cigarrillos de armado casero y droga dentro de una bolsa. Cigarrillos y marihuana fueron encontrados en un colectivo en Las Rejas. - eldiariodecatamarca.com.ar El incidente se registr贸 alrededor de las 22:00, cuando personal de la Direcci贸n de

Seguridad Vial de la Polic铆a de Catamarca realizaba un operativo de control vehicular e en el puesto caminero ubicado en la ruta provincial N掳 4. All铆 se procedi贸 a controlar un colectivo Mercedes Benz, perteneciente a la empresa Rodeo Bus, en el que viajaban 22 personas de ambos sexos con sus respectivos equipajes, y al revisarlo encontraron en el pasillo del micro un recipiente de pl谩stic. Este conten铆a once cigarrillos de armado casero y un envoltorio de nylon que conten铆a una sustancia herb谩cea que luego se estableci贸 que se trataba de marihuana. Todo qued贸 en calidad de secuestro a disposici贸n del Juzgado Federal pero no se inform贸 de detenciones.

