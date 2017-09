Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 19 Septiembre 2017 10:56 Visto: 137 Twitter Diputado Carlos Molina Olveira “Me parece que los camiones no llegaron en un buen momento” El diputado del FCS-Cambiemos sostuvo que más allá de la necesidad que pueda haber, la llegada de la asistencia de Desarrollo Social de la Nación “nos lleva a pasar momentos de tensión”. El diputado Carlos Molina se refirió a la polémica desatada por los camiones en Belén. - eldiariodecatamarca.com En diálogo con el periodista José Alsina Alcobert durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, el legislador y referente del PRO en Catamarca sostuvo que “me parece que los camiones no llegaron en un buen momento”. “Si bien Desarrollo Social hizo un relevamiento hace seis meses sobre casos de personas en estado de vulnerabilidad, no era el momento indicado para que arribaran a Belén. Esta situación nos llevar a pasar momento de tensión”-manifestó. Luego dijo entender perfectamente que la “dádiva es cuando uno entrega algo a cambio del voto. Ya sea dinero o algo a cambio del voto. Por supuesto que eso hace daño a la democracia y hace daño a la convivencia”. Sobre la llegada de los camiones a Belén dijo que “se que Desarrollo Social hizo un relevamiento desde hace seis meses sobre familias que necesitan y seguramente obedece a un plan de asistencia”. “De todos modos no hay que subestimar a la gente. No porque se le entregue algo, la gente te va a votar. En el cuarto oscuro decide. Pero de a poco estas cosas van a ir perdiendo fuerza y cambiar estas metodologías”-agregó. Por otra parte dijo “del otro lado se rasgan las vestiduras y hacen los mismo. Esto no es dinero del político de turno, es dinero de todos. Nosotros estamos muy tranquilos en la provincia y estamos trabajando para octubre”. Finalmente anunció que “la Nación está ayudando a la provincia en varios aspectos. Pronto se va a inaugurar el puente de Bañado de Ovanta; la ruta 46, que une Belén con Andalgalá. Para el puente sobre el río Santa Cruz va a haber una acreditación de 50 millones de pesos”. NOTAS RELACIONADAS El senador Sola Jais denunciará el envío de camiones Camiones de la Nación entregando dádivas en Belén

