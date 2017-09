El allanamiento en la Pu Lof dio negativo y liberaron a la mujer mapuche

Elizabeth Loncopan, hasta el momento la √ļnica detenida en los 49 d√≠as que lleva la investigaci√≥n sobre la desaparici√≥n de Santiago Maldonado, fue finalmente liberada, despu√©s de estar varias horas detenida en la comisar√≠a de la mujer de Esquel, Chubut, a 80 kil√≥metros de su vivienda, ubicada en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, territorio ocupado por los mapuches dentro de la propiedad de Luciano Benetton. Mientras ella estaba tras las rejas, un allanamiento se desataba en los terrenos que donde vive, que son los mismos donde se vio por √ļltima vez a Santiago Maldonado. Despu√©s de 12 horas de rastrillaje el resultado dio negativo. Seg√ļn las fuentes del caso consultadas por este medio no se encontraron pruebas que den cuenta que el artesano y tatuador de 28 a√Īos pudo haberse ahogado en el r√≠o Chubut ni que alguien lo haya enterrado por ah√≠. Los cerca de 150 agentes federales no encontraron restos o indicios del joven desaparecido ni en la tierra ni en el r√≠o ni dentro de alguna casilla de la comunidad. Tampoco encontraron la mochila que llevaba Maldonado hasta el 1¬ļ de agosto, pero s√≠ algunas prendas que pudo haber usado (los mapuches que viven all√≠, integrantes del Movimiento Aut√≥nomo del Puel Mapu, se cambian las ropas para no ser identificados). Loncopan, de 31 a√Īos, hab√≠a sido apresada por orden del juez federal Guido Otranto durante el allanamiento de este lunes dentro de la comunidad mapuche. Seg√ļn contaron voceros de la Pu Lof a Infobae, la mujer fue detenida a las 9.30 y liberada pasadas las 19.30. Estuvo mas de 10 horas aprehendida por el delito de "resistencia a la autoridad", que seg√ļn el C√≥digo Penal prev√© penas de entre 15 d√≠as y un a√Īo de prisi√≥n. "Iban a buscar elementos y terminan con mi detenci√≥n", fue lo poco que dijo Loncopan a la prensa local cuando la estaban llevando al calabozo de la comisar√≠a de Esquel que, parad√≥jicamente, est√° decorada con un cuadro del pintor Juan Manuel Blanes, hecho en 1879, titulado "Operaci√≥n militar en la expedici√≥n del R√≠o Negro al mando del general Julio A. Roca". Para los mapuches, aquel operativo de hace casi 150 a√Īos fue el principio del fin de su pueblo. Seg√ļn pudo averiguar este medio, un agente de la Polic√≠a Federal reconoci√≥ a Elizabeth durante el allanamiento del lunes. Seg√ļn √©l la mujer se hab√≠a negado a que entraran a su casilla durante el operativo que Otranto activ√≥ el 16 de agosto, dos semanas despu√©s de la desaparici√≥n de Maldonado, en b√ļsqueda de pruebas. "Tiene marcas de los precintos en sus mu√Īecas y est√° cansada, pero est√° bien", cont√≥ a Infobae Andrea Milla√Īanco, vocera de la Pu Lof y pareja de una de las autoridades de la comunidad, el lonko Facundo Jones Huala, detenido en Esquel desde el 28 de junio pasado por haber incendiado una casilla de un campo en Valdivia, Chile, aunque hab√≠a sido liberado. Consultada por el resultado del allanamiento del lunes, dijo: "No sabemos nada todav√≠a, yo estoy en Esquel porque cortaron la ruta 40 y no nos dejaron pasar". Sobre su detenci√≥n, Loncopan cont√≥ al sitio Cosecha Roja: "A las 7.30 de la ma√Īana entraron a la casa donde me encontraba. En ese momento, lleg√≥ un agente de la Polic√≠a Federal, Garc√≠a Gast√≥n, habl√≥ conmigo un rato y sali√≥ afuera a hacer una comunicaci√≥n. Ah√≠ lo escuch√© decir: 'esta es la mujer que increp√≥ al juez Guido Otranto en el √ļltimo rastrillaje', que ser√≠a el del 15 de agosto". "Unos 20 minutos despu√©s, baj√≥ el subcomisario Vel√°zquez y me dijo que estaba detenida. Me quiso identificar, yo me negu√©, y reci√©n ah√≠ me mostraron el oficio por el que hab√≠an llegado al lugar. Dec√≠a que ten√≠an que entrar a las casas para buscar las prendas, que iban a entrar con los perros al territorio para rastrillar otra vez. En ning√ļn momento dec√≠an que ten√≠an que detener ni demorar a ninguna persona", agreg√≥ Loncopan. Seg√ļn denunci√≥ Milla√Īanco en di√°logo con Infobae, el operativo ordenado por Otranto implic√≥ la reducci√≥n con precintos de los mapuches que estaban en la comunidad, "unos seis o siete porque el resto se fue antes". "En el operativo rompieron las casas de nuevo, los lamien (hermanos y hermanas, en mapuche) estuvieron con precintos desde las siete de la ma√Īana hasta que concluy√≥. Ella pas√≥ por la comisar√≠a de la polic√≠a provincial y luego de la mujer. La detienen por resistencia, eso le adjudican, pero un oficial del operativo la reconoce como una persona que estuvo en el operativo anterior y tuvo un intercambio de palabras con el juez", explic√≥ Milla√Īanco, quien denunci√≥ que en la sede policial a Loncopan "no le dieron absolutamente nada, no le dieron ni un vaso de agua, al ba√Īo tenia que ir con los precintos, le acercamos algo para comer a las cuatro de la tarde y cuando se acerc√≥ la abogada no la dejaron tener comunicaci√≥n en privado". Milla√Īanco iba a declarar este lunes como testigo ante el juez Otranto. Ella fue quien el 1¬ļ de agosto a la tarde recibi√≥ un llamado en el que le comunicaban que hab√≠an perdido a un "cumpa", como los mapuches les dicen a los blancos que acompa√Īan su reclamo por las tierras ancestrales. "A las 7.20 nos avisan que se suspend√≠a la declaraci√≥n porque el juez iba a la Pu Lof", explic√≥. "Creo que el juez est√° siendo muy presionado para dar declaraciones inconsistentes y que no tienen peso", opin√≥ la pareja de Jones Huala, quien consider√≥ un "disparate" las declaraciones de Otranto al diario La Naci√≥n sobre que Maldonado podr√≠a haber muerto ahogado en el r√≠o Chubut. "Me parece un disparate lo que dijo y c√≥mo viene llevando la investigaci√≥n, es el tercer allanamiento en la Pu Lof en resistencia. Este rastrillaje no origin√≥ ning√ļn resultado positivo y el primero dio el resultado de los canes, que coincide con lo que declararon los miembros de la comunidad", coment√≥ y dio detalles sobre las caracter√≠sticas del r√≠o. "La profundidad del r√≠o no es mucha, esa parte no es correntosa. Santiago no cay√≥ en el r√≠o, se lo llev√≥ Gendarmer√≠a, pero si hubiera sido como dice el juez, el r√≠o lo hubiera expulsado. No considero esa hip√≥tesis". Otranto orden√≥ para este lunes un rastrillaje con 150 agentes de la Polic√≠a Federal, Prefectura, Polic√≠a de Seguridad Aeroportuaria, dos helic√≥pteros y drones. La b√ļsqueda se dio principalmente en las m√°rgenes del r√≠o pero sin √©xito. Ma√Īana, martes 19 de septiembre, se cumplir√°n 50 d√≠as sin saber d√≥nde est√° Santiago Maldonado.

Fuente: Infobae