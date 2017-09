Caso Maldonado: una mujer fue detenida en la comunidad mapuche durante el allanamiento

Una mujer identificada como Elizabeth Loncopan, fue detenida en las últimas horas en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut, donde esta mañana se desplegó un operativo sorpresa por orden del juez federal de Esquel, Guido Otranto, en un intento por dar con nuevos elementos que colaboren en la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. "Iban a buscar elementos y terminan con mi detención", alcanzó a decir Loncopan en un breve intercambio con la prensa, mientras era escoltada por efectivos de la Policía Federal y en el que también hizo saber que la sacaron del interior de su casa en la Lof (comunidad) mapuche. Según revelaron a Infobae fuentes cercanas a la comunidad, la mujer habría insultado a Otranto durante un allanamiento anterior y eso derivó en su detención. "Los policías entraron por orden del juez, los hicieron tirar al piso y les pusieron precintos", denunció esta fuente. "Estuvo presente en el rastrillaje anterior, osó decirle unas palabras al juez, esto al juez no le gustó", confirmó la información Andrea Millañanco, vocera de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en diálogo con Radio Nacional, sobre la detención de Loncopan, según dejaron saber fuentes judiciales "por resistencia a la autoridad". Además el sitio Cosecha Roja logró obtener declaraciones de la propia Loncopan tras su detención y que confirman esta versión: "A las 7.30 de la mañana entraron a la casa donde me encontraba. En ese momento, llegó un agente de la Policía Federal, García Gastón, habló conmigo un rato y salió afuera a hacer una comunicación. Ahí lo escuché decir: 'esta es la mujer que increpó al juez Guido Otranto en el último rastrillaje', que sería el del 15 de agosto", contó. "Unos 20 minutos después, bajó el subcomisario Velázquez y me dijo que estaba detenida. Me quiso identificar, yo me negué, y recién ahí me mostraron el oficio por el que habían llegado al lugar. Decía que tenían que entrar a las casas para buscar las prendas, que iban a entrar con los perros al territorio para rastrillar otra vez. En ningún momento decían que tenían que detener ni demorar a ninguna persona", dijo Loncopan que terminó siendo trasladada a la Comisaría de la Mujer de Esquel. Esta mañana fueron unos 400 agentes de la Prefectura, la Policía Federal y la Policía de Chubut los que en un allanamiento sorpresa buscaban, según informaron desde el Ministerio de Seguridad nacional a Infobae, la mochila y los teléfonos celulares de Maldonado en el territorio mapuche. Sergio Maldonado, el hermano del joven desaparecido, calificó esta mañana como "una payasada mediática" al allanamiento y advirtió que Otranto, quien dispuso la medida, es "impresentable". El viernes de la semana pasada la familia del artesano, principal querellante en la causa por la desaparición, había pedido la recusación del magistrado. "El juez (Otranto) es un delincuente, tiene que estar preso", manifestó el hermano de Santiago Maldonado, quien se encontraba en el lugar pero no podía pasar por orden judicial, al advertir que se puso en marcha un operativo "para buscar algo que no existe". Al menos dos helicópteros, drones y hasta agentes de las fuerzas de élite de la Policía Federal (GEOF) y de la Prefectura (Albatros) fueron desplegados en este operativo. También, participan de este rastrillaje botes y buzos tácticos de la Prefectura y personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), más la Infantería de las fuerzas de seguridad. En el marco del procedimiento, por el cual se cortó un tramo de la ruta nacional 40 y los caminos provinciales aledaños a la Puf Lof, también se pusieron a disposición 16 perros entrenados en seguimiento de rastros cadavéricos y de personas. Fuente: Infobae