El hijo de Julio LÃ³pez apuntÃ³ contra el gobierno de Macri y pidiÃ³ justicia por su padre y Santiago Maldonado

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 18 Septiembre 2017 20:08 Visto: 66 Twitter Nacionales El hijo de Julio López apuntó contra el gobierno de Macri y pidió justicia por su padre y Santiago Maldonado Rubén López encabezó la marcha que se realizó en La Plata a 11 años de la desaparición de su padre. "El gobierno nacional no da respuesta en el caso de Maldonado", aseguró A once años de la desaparición de Jorge Julio López, familiares y organismos de derechos humanos realizaron un acto en La Plata. La marcha fue convocada por Rubén López, hijo de Julio, quien apuntó contra los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. "Los gobiernos nacional y provincial evaden el tema y dan respuestas", aseguró, en referencia al caso de Santiago Maldonado. La convocatoria tuvo lugar en la Plaza Moreno, donde se concentraron cientos de personas a escuchar el documento leído por Rubén López. "Este aniversario nos encuentra preguntándonos donde está Santiago Maldonado", indicó. López insistió esta mañana en que "el caso de mi papá y el de Santiago (Maldonado) son totalmente diferentes", pero decidió sumar al acto por su padre, el reclamo por la desaparición del artesano. "Le decimos que no a la ley de 2 x 1 y a la baja de la edad de imputabilidad. Y pedimos la libertad de Milagro Sala, la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y la cárcel común para los genocidas", fue uno de los pedidos que hizo López durante la lectura del documento. "Hay una gran inacción del poder judicial. Queremos justicia", pidió López durante el acto que se realizó en La Plata y que duró apenas unos minutos. Por otra parte, en Buenos Aires las agrupaciones de Izquierda y movimientos sociales se concentraron frente al Congreso de la Nación, para reclamar por la aparición de Julio López y Santiago Maldonado. Pasadas las 18, comenzaron a marchar hacia la Plaza de Mayo. Fuente: infobae

