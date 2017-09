Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 18 Septiembre 2017 20:07 Visto: 63 Twitter Mundo Lo buscaban desde enero: estaba muerto en el Aeropuerto de Kansas Randy Potter estuvo ocho meses muerto en esa estación aérea sin que nadie se diera cuenta Durante ocho meses la vida de la familia Potter fue todo desesperación y angustia. Pero todo se multiplicó el martes pasado cuando supieron que Randy estaba muerto desde comienzos de este año, cuando lo reportaron desaparecido y era buscado intensamente. Pero lejos de sentir alivio por conocer finalmente qué había ocurrido con el hombre, la familia se indignó con las autoridades. Es que Randy no fue hallado en un lugar recóndito o escondido. El cuerpo del manager de T-Mobile de 53 años estaba nada menos que en el Aeropuerto Internacional de Kansas City. El cadáver de Randy Potter -en estado de descomposición- fue localizado sentado. Pero no en cualquier lugar, sino en su propia furgoneta que se encontraba aparcada en esa estación aérea desde entonces. Allí estaba desdes que el 17 de enero dejó su casa con rumbo al trabajo y fue visto por última vez. De no haber sido por el nauseabundo olor que rodeaba a su furgoneta y que llamó la atención de quienes se encontraban por allí y dieron aviso a las autoridades aeroportuarias, quizás aún no hubiera sido encontrado. Cuando la Policía de Kansas City finalmente pudo abrir el vehículo, debieron luchar con el hedor y tuvieron mucho trabajo hasta identificar el sexo de la víctima en su interior. Finalmente, gracias a su identificación, pudieron determinar que se trataba de Randy Potter, quien aparentemente se había suicidado tiempo atrás. La familia estaba indignada con los agentes y los oficiales que emprendieron la búsqueda. El viernes pasado ofrecieron una conferencia de prensa en la cual manifestaron su descontento con la investigación. "¿Cómo es posible que esto ocurra en los Estados Unidos? ¿Una camioneta aparcada ahí durante ocho meses? Él pudo haber sido encontrado mucho antes si todos hubieran hecho su trabajo", dijo Carolina Potter, viuda de Randy. La desaparición de Randy Potter fue ampliamente difundida en enero pasado en los medios locales. Durante semanas su rostro figuró en las pantallas. Por eso la familia no entiende cómo pudieron haber sido tan ineficientes en su trabajo. Chris Hernández, vocero de Kansas City, emitió un comunicado en el que se pronuncia muy apenado por la situación que atraviesa la familia y en el que aclara que están investigando lo sucedido. "Estamos trabajando para determinar lo sucedido, incluyendo con SP Plus, quienes manejan los 25 mil espacios para aparcamiento en el Aeropuerto Internacional de Kansas City", indicó el portavoz. "Perder a un ser amado es duro. Perderlo porque se suicida es diez veces más duro. Saber que estuvo sentado allí por ocho meses… no puedo respirar", concluyó Carolina Potter. Fuente: Infobae

