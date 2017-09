Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 18 Septiembre 2017 18:44 Visto: 70 Twitter El régimen chavista Venezuela: un preso político muere en la cárcel Se trata del concejal Carlos Andrés García del partido Primero Justicia. La oposición y Luis Almagro de la OEA culparon a Nicolás Maduro por la muerte. El concejal Carlos Andrés García, un preso político opositor, murió este domingo como consecuencia de un ACV que sufrió en agosto, estando encarcelado en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicado en San Fernando de Apure, capital del estado Apure, sur de Venezuela. García es el primero de los 566 presos políticos que muere en prisión bajo el régimen de Nicolás Maduro, a quien los dirigentes de la oposición acusan de haberlo asesinado. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también responsabilizó al gobierno venezolano de la muerte del concejal. García era representante del partido Primero Justicia en el municipio de Guasdalito de Apure. Tras revisar su vivienda, la policía política del régimen lo detuvo en 2016 porque en su entidad se habían registrado varias protestas. Condenamos flagrante violación de los DDHH por parte del régimen de #Venezuela causante de la muerte de Concejal Andrés García. https://t.co/uzqYr1mRSS — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 18 de septiembre de 2017 Tras sufrir el derrame cerebral en agosto pasado, el Sebin negó la atención médica a Carlos Andrés García y le impidió regresar a su residencia pese a tener una medida cautelar de casa por cárcel, emitida la semana pasada. “Cuando lo trasladaron a un centro de salud ya no había posibilidad de hacer nada para mejorar su salud”, informó el partido Primero Justicia en su cuenta de Twitter. “Aún y cuando denunciamos y exigimos la liberación de Carlos Andrés el gobierno se negó y lo dejó detenido injustamente. Apenas hace dos días le dieron casa por cárcel y la orden no fue ejecutada por los cuerpos de seguridad”, agregó. Primero Justicia responsabilizó al gobierno de la muerte del concejal y aseguraron que lo ocurrido se suma a violaciones de derechos humanos. Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda, envió el pésame a los familiares y amigos del preso político, mediante las redes sociales. Hoy, luego de 9 meses secuestrado por el régimen, el concejal de Apure, Carlos Andres García, muere por falta de atención médica. Asesinos. pic.twitter.com/MqifhMg3yL — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) 18 de septiembre de 2017 El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara, calificó el hecho como un asesinato y responsabilizó al gobierno. Mitzy Capriles, esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, también se pronunció por la muerte de García y aseveró que la misma se produjo por no recibir atención médica luego de haber sufrido de un accidente cerebro vascular. El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, extendió sus condolencias a los familiares del concejal mediante su cuenta en Twitter. Luis Almagro también responsabilizó al gobierno de Maduro por la muerte del concejal. “Condenamos flagrante violación de los derechos humanos por parte del régimen de Venezuela causante de la muerte de Concejal Andrés García”, escribió Almagro. Fuente: Clarin

