Condenan a 6 aÃ±os y medio de prisiÃ³n por abuso sexual al futbolista Alexis ZÃ¡rate

Alexis Zárate, ex jugador de Independiente y actual defensor de Temperley, fue condenado hoy a seis años y medio de prisión por violar a la novia de un compañero en marzo de 2014 en un departamento de Wilde, pero no irá preso hasta que la sentencia quede firme. Muy conmovida, Giuliana Peralta celebró que "se hizo justicia" con la condena para su abusador pero lamentó que el jugador de Temperley "va a seguir libre". De hecho, Zárate integra la lista de los futbolistas citados por Gustavo Alvarez para enfrentar esta noche a Rosario Central, y tras la sentencia se sumó a sus compañeros en la concentración. Luego de la lectura del veredicto en los tribunales de Lomas de Zamora, Peralta, de 23 años, dijo llorando: "Se hizo justicia por mí y por todas las chicas que pueden pasar por la misma situación" En tanto, Zárate señaló: "Desde el primer día que estoy muy tranquilo y siempre confié en Dios, que es el que me libera de todo esto y no deja que me influya nada malo". Fue la abogada de Peralta quien advirtió este mediodía que "la carrera" del defensor de Temperley "está terminada" tras el fallo. "En ningún país del mundo se acepta a un jugador de fútbol con una condena por abuso sexual", sostuvo Raquel Hermida Leyenda y ratificó que ahora apuntarán contra los ex compañeros de Zárate en Independiente, Martín Benítez y Nicolás Pérez, al sostener que encubrieron al deportista. La abogada había pedido que tanto Benítez como Pérez sean investigados por falso testimonio, pero los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Lomas de Zamora que sentenciaron a Zárate se lo negaron. También le rechazaron el planteo de que futbolista quede preso al ser condenado: "Vamos a apelar la sentencia y vamos a insistir con la inmediata detención". "Habría que hablar con los directivos de Independiente y de Temperley y pedirle que eduquen a sus jugadores, a sus futuras estrellas, no solamente a meter goles sino a respetar a las mujeres, a pedir permiso para mantener relaciones sexuales. Ser jugadores de fútbol no los habilita a una penetración", advirtió la letrada. El caso



Según contó la chica al principio del juicio, aquel el 16 de marzo de 2014 llevaba dos años de relación "estable e ininterrumpida" con Benítez y fue él quien esa madrugada la llevó al departamento de Zárate, de Brandsen 5980, en Wilde, para mantener relaciones sexuales. De acuerdo al relato de Giuliana, Zárate, Pérez y un grupo de amigas se habían quedado en un boliche de Quilmes. Por eso, no había nadie cuando ella y su novio tuvieron relaciones sexuales en una de las habitaciones, "siempre con la puerta cerrada", detalló. Luego, recordó que se quedó dormida junto a Benítez, vestida sólo con ropa interior y destapada ya que hacía calor. Fue en ese contexto cuando, según su testimonio, sintió que la "penetraban". Su abogada detalló que "ella no recuerda cuando le corrieron la ropa interior pero sí que segundos después de la penetración escuchó que le decían al oído '¿vos te cuidás?'". La chica dijo que cuando advirtió que no se trataba de su novio -que estaba recostado delante de ella pero mirando hacia la pared y dándole la espalda- comenzó a gritar "¡¿Qué hacés!?" . "Ella cuenta que forcejeó con Zárate y que comenzó a gritar más para que Benítez se despertara pero que su novio parecía seguir durmiendo, ya que no podía ver si tenía los ojos abiertos o no", continuó la abogada. La víctima señaló que luego de que Zárate eyaculó, se fue de la habitación, tras lo cual ella gritó: "¡Me violaron!" y "zamarreó" a Benítez, que recién entonces se despertó. Según el testimonio de Benítez, él alcanzó a ver a Zárate desnudo y dijo que, “cuando su novia se fue, el acusado le dijo: 'Yo la miré y ella se dejó'", precisó Hermida Leyenda y señaló que el delantero de Independiente contó ante el tribunal que le cree "a los dos" (por la joven y Zárate) y que después de que la víctima se fue del departamento él le envió mensajes de texto para "tranquilizarla". A su turno, Pérez, quien conocía a la víctima desde antes que ella saliera con Benítez, declaró en el juicio que él estuvo "durmiendo todo el tiempo" en el que ocurrió el hecho y que no recordaba los mensajes que le envió a la joven después para pedirle disculpas y evitar que hiciera la denuncia. Zárate fue jugador de seleccionado Sub 15 que disputó el Sudamericano de Bolivia en 2009 y del Sub 17 que jugó el Mundial de Ecuador en 2011. Su último partido oficial fue por Copa Argentina, ante Defensa y Justicia, jugado el 21 de agosto. A los 23 años, suma 49 juegos y tres goles en cuatro años en Primera entre Independiente y Temperley. Fuente: Clarin