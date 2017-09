“La gente vota conforme a quien cree que responde a sus intereses”

Las razones que llevan a votar a determinados candidatos en la opinión de un sociólogo. - eldiariodecatamarca.com.ar En diálogo con el periodista José Alsina Alcobért, durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, el licenciado Mario Alanís, sociólogo y docente, se refirió a la actitud de la gente cuando tiene que elegir un candidato para votarlo. Frente a un cuadro de situación donde hay intendentes cuestionados, ex funcionarios acusados de mal desempeño en sus funciones la pregunta que surge, es qué le sucede a la sociedad que sus representantes están siempre cuestionados. “La respuesta es muy amplia. Está en la base de la democracia y los que elegimos a nuestros representantes es la propia sociedad. Hay una multiplicidad de motivos. Pero en definitiva los que elijen son las personas”-apuntó. Al respecto dijo que “no hay un principio general que rige para se elijan a determinadas personas. Todas las personas se movilizan por algo y establecen un tipo de relación con el que se vota”. “Creo que siempre está emparentado con la forma de vida de cada uno. La gente se tiene que preguntar eso cuando pasa en una localidad de 4.000 personas, donde se conocen casi todos. No han cambiado las reglas del juego”-agregó. En tal sentido distinto es cuando “elegimos una persona que debía velar por la cuidad y por las personas, pero se robó 200 millones de pesos para construir un estadio. Ahora se declara en quiebra y resulta que está en un equipo de trabajo de campaña. Y la gente vota eso”. “La gente vota y uno se pregunta qué se vota. La gente legitima cual es el interés por el que se elije. Pasa cuando se elige a uno como vive. Y se vive en ciertas formas. No interesa lo intelectual, nos manejamos con lo cotidiano”-mencionó. Luego analizó que “estoy preocupado esencialmente por como nos manejamos en la vida cotidiana. Un tipo pasa un semáforo en rojo, alguien se lo reprocha y sin embargo este se baja y lo insulta de mala manera”. Finalmente sostuvo que “no le voy a quitar responsabilidad al que fue elegido. Me preocupan las razones porque lo votan. Yo te transfiero las responsabilidades que vas a tomar. Pero también hay cuestiones elementales”. “Yo me pregunto quien pensó que Aranguren no iba a trabajar en defensa de sus propios intereses. La gente es consciente pero sin embargo lo vota. Esto no le quita que cuando es elegido va a actuar en consecuencia”-sentenció.