Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 18 Septiembre 2017 11:42 Visto: 65 Twitter Nacionales Sergio Maldonado: "Temo que tiren a mi hermano en el territorio mapuche" El hermano del artesano desaparecido cuestion贸 el operativo que orden贸 el juez Otranto en la comunidad donde fue visto por 煤ltima vez Santiago. "Lo tienen que buscar en otro lado, no ah铆", se帽al贸. Sergio Maldonado afirm贸 este lunes que tiene "temor" de que "tiren" al cuerpo de su hermano desaparecido, Santiago Madonado, en el Pu Lof en Resistencia de la comunidad mapuche que este lunes era allanado en medio de un impresionante operativo de seguridad por orden del juez federal Guido Otranto. "Lo tienen que buscar en otro lado, no ah铆. Van directamente, sin nada. El temor m铆o es que tiren a mi hermano ah铆 adentro", advirti贸 Maldonado. El familiar del joven desaparecido advirti贸 que "del operativo nos enteramos por los medios" y pregunt贸: "驴Por qu茅 no se hizo antes?". Tras criticar con dureza al juez, el hermano del joven desaparecido dijo en una entrevista radial que estaba previsto que Otranto le tomara declaraci贸n a mapuches, pero que no lo har谩 porque est谩 a cargo del operativo. Adem谩s consider贸 que es "inapropiado" que el magistrado haya dicho en una entrevista que la principal hip贸tesis sea que Maldonado se ahog贸. Esta ma帽ana, Sergio Maldonado se acerc贸 a la zona donde se realiza el allanamiento ordenado por el juez Otranto y denunci贸 que las autoridades no lo dejaron participar del operativo. 鈥淓s una payasada lo que hace el juez, no nos dejaron pasar y lo que hagan hoy dentro de la comunidad para nosotros no tiene validez鈥, cuestion贸. En este sentido, reiter贸 las cr铆ticas sobre el magistrado a quien calific贸 de 鈥渋mpresentable鈥 y asegur贸 que el allanamiento ordenado para este lunes es 鈥渦n atropello鈥 para la familia. 鈥淰ienen a buscar algo en un lugar donde no hay nada. Ya pasaron 48 d铆as y reci茅n ordena un allanamiento鈥, agreg贸. Fuente: MinutoUno

A帽o XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y period铆stica: Sarmiento 581 - 2潞 Piso "A"| Tel.: 0383-4425626