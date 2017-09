Condenaron a Alexis ZÃ¡rate a seis aÃ±os y medio de prisiÃ³n por abuso sexual

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 18 Septiembre 2017 11:34 Visto: 73 Twitter Nacionales Condenaron a Alexis Zárate a seis años y medio de prisión por abuso sexual El ex futbolista de Independiente fue condenado a esa pena por el delito de "abuso sexual agravado" contra una joven en 2014. El fiscal había pedido una condena de siete años y medio de prisión, mientras que la defensa del jugador había pedido su absolución. Alexis Zárate, el ex jugador de Independiente y actual defensor de Temperley, fue condenado a seis años y seis meses de prisión por el abuso sexual de una joven cometido en 2014 en un departamento de la localidad bonaerense de Wilde. La sentencia se dio a conocer en los Tribunales de Lomas de Zamora, situado en avenida Presidente Perón (ex Camino Negro), y Larroque. Zárate (23) no declaró durante el juicio y en su indagatoria durante la instrucción de la causa aseguró ser inocente y que mantuvo una relación sexual "consentida" con la víctima, de 22 años. "Alexis da una declaración donde hay un consentimiento expreso por parte de la presunta víctima. ¿Saben cómo prueba él que la relación fue consentida? No hubo violencia", expresó en su momento el abogado de imputado, Gonzalo Falco, quien en su alegato pidió la absolución del futbolista. Sin embargo, el fiscal del juicio Guillermo Morlacchi pidió una condena de siete años y medio de prisión para el actual jugador de Temperley al considerarlo autor del delito de "abuso sexual agravado", mientras que la abogada de la víctima, Raquel Hermida Leyenda, solicitó una pena de 12 y la inmediata detención del acusado. Para el fiscal Morlacchi, Zárate "no le dio derecho a que eligiera si la joven quería tener sexo con él" y que tras el hecho "la víctima sólo buscó justicia y nunca plata porque no es botinera". En tanto, la abogada de la joven solicitó, además, que se abran causas paralelas para investigar por "falso testimonio" al actual delantero de Independiente Martín Benítez (23), quien al momento del hecho era novio de la víctima, y al entonces jugador de la cuarta división del mismo club Nicolás Pérez (22), que estaba presente en el departamento el día del hecho. Fuente: MinutoUno

