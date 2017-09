Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 18 Septiembre 2017 09:56 Visto: 166 Twitter Habría cobrado indebidamente 50 sueldos de un empleado. Presentarán otra denuncia contra Pío Carletta La realizará el ex delegado municipal de Babiano, Alberto Villavicencio, quien lo acusa de haberse quedado con los sueldos que le pertenecían, durante cuatro años. Pío Carletta, el cuestionado intendente de Icaño, sería denunciado en la Justicia. - eldiariodecatamarca.com De acuerdo a lo manifestado a la prensa, Villavicencio denunció al intendente de Icaño, Pío Carletta y su hijo Franco Carletta, de haberse quedado con el dinero de más de 50 sueldos entre 2012 y 2016. El hecho fue descubierto cuando inició los trámites para la jubilación y según los resúmenes aportados por la AFIP, figuraban aportes declarados como depositados a su nombre por sueldos de ese período. De acuerdo a lo manifestado por Villavicencio a partir de un resumen expedido por la AFIP, mostró los aportes de la seguridad social declarados como depositados desde marzo de 2012 a agosto de 2016 que figuran a su nombre. Sin embargo, asegura haber cobrado solo 2 sueldos sobre un total de 54, en 2012. Cuando fui a cobrar el tercer sueldo, ya no lo atendieron ni siquiera por teléfono y pensó que lo habían dado de baja. Cuando inició los trámites en la ANSES para la jubilación, descubrió que tenía aportes por 52 sueldos que no cobró lo que dejaría en evidencia que Carletta y su hijo Franco los habrían cobrado en ese período. La denuncia penal que presentará en los próximos días sería por retención indebida de haberes, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en concurso real.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626