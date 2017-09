Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 16 Septiembre 2017 13:09 Visto: 147 Twitter Quejas e incertidumbre de los pasajeros Furia contra una aerolínea "low cost" que cancela vuelos en todas partes del mundo La compañía irlandesa Ryanair anunció que hasta fines de octubre suspenderá unos 2.000. Y que lo hace para "poder mejorar la puntualidad". La aerolínea irlandesa de bajo costo Ryanair generó en los últimos días miles de reclamos en distintos aeropuertos del mundo por la cancelación de varios vuelos a último momento, lo cual dejó varados a sus pasajeros. Ante las fuertes quejas, que se reflejaron en las redes sociales, la compañía informó oficialmente que de aquí hasta fines de octubre suspenderá nada menos que unos 2.000 vuelos ya programados y vendidos. Tengo 3 vuelos con Ryanair el próximo mes. Estoy tranquilísimo. https://t.co/8BrwvEHgTM — Víctor García Glez. (@Uvejeje) 16 de septiembre de 2017 Lejos de moderarse, ante tamaño anuncio las protestas se multiplicaron. La lista de disconformes ya no incluyó sólo a los que sufrieron el percance en algún aeropuerto, sino que sumó a los miles que ahora exigen saber si podrán viajar como tenían previsto o no. Sucede que Ryanair no precisó cuáles serán los vuelos afectados. Sólo dio un número aproximado: entre 41 y 50 vuelos diarios durante las próximas seis semanas. Ask them for compo they have to give it — Spartak (@spartakmmuk) 16 de septiembre de 2017 Ante esa situación, muchos pasajeros salieron a pedir un listado de todos los vuelos que serán afectados. "Por qué no pueden listar los vuelos afectados es algo que no entiendo. Es simple planificación", escribió en Twitter una usuaria. Mensajes como el suyo se multiplicaron. Muchos, incluso, ensayaron variadas especulaciones sobre los verdaderos motivos de esta decisión. Buenos días Miguel. Nuestro equipo de atención al cliente te indicará su estatus: https://t.co/I5IhOHvqF4

¡Gracias! — Ryanair España (@Ryanair_ES) 15 de septiembre de 2017 Un portavoz de la compañía explicó que las razones de una medida tan antipática es que las huelgas de controladores aéreos, el mal tiempo y las vacaciones de pilotos y personal de cabina han llevado a una caída de la puntualidad de los vuelos por debajo del 80% en las últimas dos semanas. @Ryanair_ES respecto a las cancelaciones de octubre con qué antelación vais a avisar a los afectados? Para cancelar hoteles 1/2 — Bea ♥ (@BeaGarciaO) 16 de septiembre de 2017 El portavoz, que calificó la cifra de "inaceptable", recalcó que la reducción de unos 50 vuelos por día durante las próximas semanas ayudará a mejorar la puntualidad. También indicó que ofrecerá vuelos alternativos a los afectados por la medida o una devolución del dinero. Y claro, se disculpó con ellos. Fuente: Clarin

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626