Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 16 Septiembre 2017 13:09 Visto: 130 Twitter Hoy pertenece a la comunidad Pu Lof de Chubut La transformación de Jones Huala: de "flogger" a líder mapuche Fernando, hermano del detenido Facundo, perteneció a esa tribu urbana cuando era adolescente y se difundieron imágenes de su viejo Fotolog. El debate que generó el reclamo de pueblos originarios por tierras, las denuncias a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y la desaparición de Santiago Maldonado, según testigos durante una protesta de esa organización en Esquel, sumó un nuevo capítulo insólito que estalló en las redes sociales: Fernando Jones Huala tuvo un pasado flogger durante su adolescencia. Hermano de Facundo, detenido en junio en Esquel, Chubut, porque tenía un pedido de captura internacional de Interpol Chile (acusado de incendiar un fundo, entre otros delitos), Fernando Jones Huala (de 26 años) forma parte de la comunidad Pu Lof de Resistencia (en Chubut) que fue desalojada por Gendarmería el 1 de agosto, la última vez que se lo vio a Santiago Maldonado. Fernando, que no estaba ese día en el Pu Lof, es uno de los que reivindican "la pertenencia ancestral a un territorio arrebatado por el huinca (hombre blanco que daña)". Ayer se conoció parte de su pasado: fue flogger, una tribu urbana que fue furor en el país hace diez años y tenía como una de sus referentes a Agustina Rivero, más conocida como "Cumbio". El 31 de julio, Jones Huala había sido detenido junto a otras dos militantes mapuches. Según difundieron, tenía en su poder un "manual de Guerra", un cuchillo y un papel con indicaciones de dar un "golpe de prensa". Después de la desaparición de Santiago Maldonado y las constantes marchas para exigir su búsqueda, el referente mapuche dio varias entrevistas, entre otras a Nicolás Repetto, y se volvió más conocido. "La comunidad ha manifestado muchísimas veces de que no pertenece a la RAM. Yo tampoco pertenezco, y desconozco quiénes son", respondió Jones Huala en una entrevista sobre su supuesto vínculo con la agrupación armada. "Por un lado está la palabra de Facundo, que dice que él simpatiza con este grupo. Es su posición, su postura, es personal. La comunidad (y lo repetiré hasta que los medios dejen de decirlo), no pertenece a la RAM", aseguró. "Este trabajo que estamos llevando los jóvenes es el legado de la palabra mapuche, es la experiencia que vivieron los antepasados, es el conocimiento y la sabiduría que no se debe perder. Nosotros estamos trabajando para que no se pierda ese legado milenario de los mapuches", dice hoy Fernando Jones Huala. Distintos medios de comunicación y usuarios de redes sociales difundieron fotos suyas, hace unos diez años, cuando participaba de las juntadas flogger en el Abasto y era activo en Facebook y Twitter. La tribu urbana fue furor en el país durante 2007 y 2010. El lugar de encuentro elegido en la ciudad de Buenos Aires era el shopping y las inmediaciones de la estación Carlos Gardel de la línea B: a partir de determinada hora era imposible transitar la zona sin encontrarse con adolescentes vestidos con colores flúo y pelo lacio con raya al costado. Fuente: Clarin

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626