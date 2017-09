Dujovne confirmÃ³ que la inflaciÃ³n serÃ¡ del 20 % este aÃ±o

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 16 Septiembre 2017 13:09 Visto: 126 Twitter Economía Dujovne confirmó que la inflación será del 20 % este año El ministro de Hacienda aseguró que hasta ahora la suba de precios ya es del 18 % y que seguirá bajando el año que viene. Pocas horas después de presentar el proyecto del Presupuesto 2018 en el Congreso y minutos antes de salir al timbreo de relanzamiento de la campaña electoral de Cambiemos, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reconoció que la inflación anual alcanzará el 20%. ​En agosto, los precios minoristas aumentaron en promedio 1,4%, de acuerdo al INDEC. Con esta cifra, entre enero y agosto la inflación acumula un alza del 15,4%. La meta del Banco Central para este año era del 17%. Terminará siendo del 20%, según el ministro. "Este año va a crecer el PBI 3 %, según figura en el Presupuesto. La inflación promedio para el cierre de este año es cercana al 24 %, lo cual es consistente con una inflación punta a punta cercana al 20 %. Y para el año que viene esperamos una inflación consistente con las metas del Banco Central, que es del 10 %, más menos 2, es decir de un mínimo de 8 % y un máximo de 12 %. Con un crecimiento de la economía del 3,5 %, con un dato muy importante de la inversión creciendo al 12,5% y repitiendo una economía en crecimiento, por segundo año consecutivo, hecho que no se verifica desde el tándem 2010-2011", remarcó el ministro de Hacienda. Y agregó: "La tasa de inflación mensual de estos últimos meses es una tasa consistente con una inflación anualizada del 18 %. Desde el año 2009 que no tenemos inflación de ese tenor y pensamos que el año que viene vamos a tener un tasa mucho más parecida al 10 % anual". "Este es un gobierno que hace reformas todos los días. La inflación va bajando, este año va a ser cerca de la mitad de la que tuvimos el año pasado, el año que viene va a ser cerca de la mitad de la que tuvimos este año. El déficit fiscal que recibimos que era de 5,4 % del PBI, este año va a terminar siendo 4,2 % del PBI. Muchos pensaban que no íbamos a cumplir la meta y la estamos cumpliendo", aseguró Dujovne al programa Sábado Tempranísimo de radio Mitre. A su vez, respondió a las críticas del sector empresario que le pide un ajuste más de shock, y que deje el gradualismo. "Este es el primer gobierno en la historia que logra bajar el gasto público en relación al PBI sin crisis, sin licuaciones, con una economía creciendo, además bajando impuestos, porque hemos eliminando los impuestos al comercio exterior. Hay muchos empresarios que nos piden que ajustemos más rápido mientras están recibiendo cuantiosos subsidios, repros que les pagan parte de la plantilla de su personal. Inclusive hay empresarios que a la vez que están recibiendo repros para pagar el personal pueden estar comprándose un helicóptero para pasear. Entonces seamos coherentes", recalcó Dujovne. Los "repros" son ayudas estatales para pagar sueldos que el Estado otorga a empresas en crisis por períodos limitados. "Teorías catastrofistas" El funcionario también apuntó a las críticas de los referentes del mercado. "Si los mercados estuvieran muy preocupados, o comprando las teorías catastrofistas de los que nos critican, no podríamos tener el rendimiento de los bonos de la Argentina más bajos de la historia. En este semana, el bono a diez años en dólares de la Argentina rindió menos del 5,5 % anual. Eso no había ocurrido nunca en la historia Argentina". Ayer, al presentar el Presupuesto 2018, Dujovne destacó que achicarán el gasto público e insistió con proyectar un 10% de inflación para diciembre del año que viene. Según adelantó Clarín, el recorte se sentirá sobre todo en los subsidios, que tendrán una quita del 16,2% en total, con especial énfasis en Energía, donde la baja proyectada será del 22,2%. El titular del Palacio de Hacienda prometió bajar la presión fiscal, aunque apenas 0,3 puntos. "Este Presupuesto sigue la misma senda de lo que venimos haciendo desde que este Gobierno ha iniciado su gestión. No hay que esperar sorpresas: bajando el déficit en una economía que crece, manteniendo el gasto público bajo control, lo vamos reduciendo en proporción al tamaño de la economía sin afectar las prestaciones del Estado. Y haciendo un gasto más inteligente porque vamos aumentando el gasto social, en la medida que baja la inflación, lo que permite seguir bajando la pobreza, mejorar los salarios reales y las condiciones de vida de los argentinos", afirmó Dujovne. También realizó críticas al kirchnerismo y concluyó: "el punto más flaco que tiene la Argentina hoy es la pobreza, sin duda. Recibimos una enorme deuda social, con una pobreza por encima del 30 %, con un déficit de infraestructura donde los barrios más pobres de la Argentina no tienen agua potable, cloacas. La verdadera deuda es esa". Empleo Luego de que esta semana el INDEC publicara el índice de desempleo, que marcó un 8,7% en el segundo trimestre del año, cuando el mismo período de 2016 era del 9,3%, Dujovne señaló que "es una baja importante". "Tengamos en cuenta que los datos del segundo trimestre son datos recogidos de una economía que recién empezaba a acelerar su ritmo de crecimiento. La economía recién empezó a mostrar un ritmo de expansión más vigoroso a partir de mayo, junio, julio, con lo cual pensamos que los datos de empleo van a ser bastante mejores para adelante. Es lógico que cuando una economía recién sale de la recesión, el crecimiento del empleo es más lento. Cuando la economía acumula varios trimestres. Es un proceso que recién empieza, estamos contentos con que haya bajado la tasa de desempleo, pero pensamos que vamos a poder bajarla muchísimo más en los próximos trimestres", remarcó el ministro de Hacienda. Fuente: Clarin

