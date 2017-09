Terror en Mendoza por la apariciÃ³n de serpientes

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 16 Septiembre 2017 12:32 Visto: 121 Twitter Nacionales Terror en Mendoza por la aparición de serpientes Vecinos de la localidad de Maipú están alarmados por la cantidad de serpientes que aparecieron en la zona. "Lo mejor es evitarlas", dicen los especialistas. "Estábamos trabajando cunado apareció una víbora entre mis piernas. Tenía dos metros. Decidimos matarla porque los dueños tienen un bebé y juega en el pasto. No sabíamos si era venenosa", contó José un albañil que estaba trabajando en una vivienda de Maipú. Su testimonio se suma al de otros vecinos que ven con alarma la cantidad de serpientes que comenzaron a aparecer en los últimos días en la zona. Según informan los medios locales los reptiles surgieron luego de que el Departamento General de Irrigación iniciara trabajos de desmalezamiento en los márgenes de los causes de riego. Aunque se trataría de culebras ratoneras, desde Zoonosis de la comuna recomiendan no tocarlas, ni matarlas y combatir las alimañas de las que se alimentan. "Las muestras que recibimos en el laboratorio son de culebras que son inofensivas y muy beneficiosas para el medio ambiente porque controlan plagas y roedores", indicó el veterinario Lucas Sbriglio del departamento de Zoonosis de Maipú. Fuente: MinutoUno

