Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 16 Septiembre 2017 10:31 Visto: 125 Twitter Mundo La Policía británica anunció una detención "importante" en relación con el atentado de Londres: se trata de un joven de 18 años Fue arrestado en la zona portuaria de Dover este sábado por la mañana. El ataque dejó 29 heridos Un hombre de 18 años ha sido detenido en Dover, en el sureste de Inglaterra, en relación con la explosión se la víspera en la estación de metro Parsons Green, en el suroeste de Londres, informó Scotland Yard. El sospechoso, detenido por las fuerzas del orden del condado de Kent en el área portuaria de Dover, será llevado a una comisaría de Londres para ser interrogado. El joven, cuya identidad o nacionalidad no han sido facilitadas, fue arrestado por un supuesto delito de terrorismo, según precisaron las fuerzas del orden. "Hemos hecho un arresto significativo, importante esta mañana. Si bien estamos satisfechos con el progreso conseguido, esta investigación continúa y la amenaza se mantiene en crítica (el nivel más alto)", señaló el subcomisario de Scotland Yard, Neil Basu. "La población debe mantenerse alerta", insistió Basu, y calificó la actual investigación sobre el ataque de "compleja". "Esta detención llevará a una mayor actividad por parte de nuestros agentes. Por razones de la investigación, no vamos a dar más detalles sobre el hombre arrestado", agregó el subcomisario. La Policía informó de que los agentes han podido hablar con 45 testigos de la explosión. La estación de metro Parsons Green fue reabierta este sábdo tras la explosión en la que 29 pasajeros resultaron heridos. Un artefacto de fabricación casera, contenido en un cubo blanco, explotó parcialmente en un tren de la línea District que se dirigía al centro de la capital británica a la hora punta de la mañana. Los heridos recibieron atención médica en diversos hospitales de Londres, aunque ninguno revestía gravedad. El ataque fue reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), aunque las fuerzas del orden aún no han indicado si esta organización pudo estar detrás del incidente del viernes. La primera ministra británica, Theresa May, anunció anoche la decisión de elevar a "crítico" el nivel de alerta terrorista, lo que significa que un atentado puede ser inminente. Con el aumento de la alerta a "crítico", soldados británicos prestarán ayuda a la Policía para reforzar la seguridad en puntos claves de Londres, como la red de transporte y los estadios de fútbol, ya que hoy habrá jornada de la Premiership inglesa.

Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626