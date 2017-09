La adorable reacciÃ³n de un perro se vuelve viral en Facebook

"No, es que tú no puedes estar haciendo daños todo el tiempo y con tu cara de 'yo no fui'. Ahora te voy a castigar: te voy a quitar tu pollito, ¡ya no más pollito! Y tampoco va más al parque por 15 días", se escucha en el video que fue publicado en Facebook. La reacción del cachorro ante el castigo le robo el corazón de todos los internautas que comentaron que no podían castigar a un animal viéndolo así, otros dijeron que morían de "amor perruno". El video consiguió casi cinco millones de reproducciones en Facebook y más de 267 mil compartidos. Fuente: El Liberal