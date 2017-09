A dos días de que empiece formalmente la campaña para las elecciones del 22 de octubre (el domingo es la fecha oficial), el candidato a senador bonaerense Florencio Randazzo cerró el Plenario de la Militancia del Movimiento Evita, aliado al ex ministro del Interior y Transporte durante el kirchnerismo. En el microestadio de Argentinos Juniors, Randazzo destacó que "es evidente que el mundo está cambiando, la Argentina está cambiando. Y este gobierno no entiende estos cambios y está llevando al país a una nueva frustración. Aplica recetas viejas ya conocidas por todos y que han fracasado en el mundo y en la Argentina. Generando una deuda que volverá a ser impagable en unos años, hipotecando a nuestros hijos y nietos. No cree en el Estado, o apuesta a un Estado ausente que abandona a los más jóvenes que no ven futuro y descuida a los trabajadores y jubilados". En esa línea, aseguró que "este Gobierno quiere imponer una cultura individualista. Solo cree en el esfuerzo individual, en la felicidad individual, en la realización individual. Nosotros estamos en las antípodas de este pensamiento de Estado ausente y cultura individualista. Porque creemos que el Estado debe garantizar a todos las condiciones mínimas de dignidad para que luego el esfuerzo personal valga la pena. Y creemos que el individuo se realiza y es feliz solo en una comunidad que se realiza y es feliz". El candidato a senador agregó: "Hoy estamos debatiendo estas ideas, y para debatirlas de cara a la sociedad están las próximas elecciones. Porque en octubre nadie elige presidente. Se define si seguimos hablando del pasado o, de una vez por todas, empezamos a discutir el futuro. Y para ganar las elecciones en 2019 tenemos que empezar hoy. Con esta trampa de la polarización, en octubre no va a cambiar nada. Que no le mientan a la gente. La polarización es solo un negocio de Macri y de Cristina para que nada cambie. Para que sigan los mismos discutiendo de las mismas cosas. La polarización invita a votar sin elegir. Y los argentinos necesitamos empezar a elegir de verdad". Por otro lado, llamó a unir el PJ para que el justicialismo tenga posibilidades en las presidenciales de 2019, y reconoció que "nosotros somos responsables de construir el futuro del peronismo. De eso sí nos hacemos cargo. Somos militantes comprometidos con cambiar de una vez por todas el futuro de nuestro país". "Es muy importante que cuidemos lo más valioso que tiene un dirigente político, que es su prestigio. Porque eso genera respeto de los compañeros, y sobre todo en la sociedad. Porque el prestigio es lo único que al dirigente político le va a permitir poder arbitrar en la puja de intereses que se da en el seno de la sociedad. Esto lo planteo porque la política está en deuda. En la Argentina hay una crisis de valores y crisis en los partidos políticos. Hoy parece que se puede estar en un partido, mañana saltar a otro y no pasa nada. Hoy parece que todo da igual. Y nosotros creemos que no da todo igual", aseguró en otro tramo de su discurso. En la misma línea, descartó que fuera a renunciar a su candidatura en octubre y dijo que "hay que cuidar la voluntad de los 600 mil bonaerenses que nos acompañaron, aquellos que en medio de una gigantesca polarización nos eligieron. ¿Se imaginan después de semejante esfuerzo hecho por nuestro espacio bajarnos y pedir que voten a otros? Eso sí es defraudar a los que nos acompañaron". "Por eso les pido un último esfuerzo. No les pido coraje porque ya lo han demostrado. Les pido que salgamos a convencer a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, de que el futuro se empieza a construir hoy", concluyó. Fuente: Infobae