Un periodista britÃ¡nico muriÃ³ comido por un cocodrilo en Sri Lanka

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 15 Septiembre 2017 19:34 Visto: 218 Twitter Reino Unido Un periodista británico murió comido por un cocodrilo en Sri Lanka El hombre fue víctima de un confuso episodio en el que terminó siendo la cena del reptil. El periódico económico británico Financial Times confirmó este viernes la muerte de uno de sus periodistas, Paul McClean, quien fue comido por un cocodrilo cuando estaba de vacaciones con amigos en Sri Lanka. McClean, de 24 años, había ido el jueves pasado a una playa en la Bahía de Arugam y se separó de sus amigos para hacer sus necesidades. Cuando terminó se acuclilló para lavarse las manos en una laguna y entonces fue atacado por un cocodrilo, informó el sitio Telegraph. Lo último que sus amigos vieron de él fue cuando intentó pedir ayuda "a los gritos con los brazos en alto" antes de ser arrastrado bajo el agua por el enorme reptil. Las autoridades buscaron a McClean después del episodio y encontraron su cuerpo en la laguna Crocodile Rock, que está a apenas cinco minutos de Elephant Rock, una playa muy popular para el surf. The desk to my left is empty. This is a sad time. My heart goes to the friends and family of the charming @PSMcClean https://t.co/PjjwMzSebl — Katie Martin (@katie_martin_fx) 15 de septiembre de 2017 Fuente: Minuto Uno

