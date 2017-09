“En algún momento el intendente Hoffman va a tener que rendir cuentas”

El concejal Juan Ponce explicó la difícil situación que atraviesa el municipio de Capayán..-eldiariodecatamarca.com.ar El edil lamentó que el jueves no haya habido sesión para aplicar una suspensión al jefe comunal y ratificó que se “vive bajo un estado de anarquía total”. En declaraciones exclusivas a EL DIARIO DE CATAMARCA el concejal Juan Ponce, del bloque Frente para la Victoria, explicó que “no hubo sesión porque los concejales del bloque del FCS no dieron el quórum”.



“Pero eso no quita que en el municipio de Capayán no haya graves falencias y en algún momento el intendente Alfredo Hoffman van a tener que hacerse presente y rendir cuentas de los actos de gobierno”-señaló.



Por otra parte sostuvo que “también los concejales del FCS deberán decidir si avalan esta conducta rayana a lo delictiva o no del intendente. Hemos efectuado pedidos de informes y nunca nos ha contestado. Se vive bajo un estado de anarquía total”, enfatizó.



Como uno de los tantos hechos irregulares mencionó que “el municipio de Capayán construyó una ripiera que costó 3 millones de pesos. No se hizo ninguna rendición de cuentas, no sabemos quién la realizó y cuanto se gastó realmente”.



“El cuerpo de concejales no tiene organigrama. No sabemos a quién dirigir una nota porque no sabemos quiénes son los funcionarios de cada área. Por lo tanto el Concejo Deliberante no pude cumplir con su función de controlar al Ejecutivo municipal”-señaló.



Ponce puso otro ejemplo. El intendente presentó “un proyecto de 70 millones de pesos para la obra de desarrollo urbano en el Bº San Martín. Me opuse porque ya venía venir que esto estaba viciado y sin embargo lo aprobaron”, se quejó.



“Ahora no sabemos qué empresa la está llevando a cabo, cuanto se ha gastado a pesar de los pedidos de informe enviados. Está construyendo una terminal de ómnibus en 4 millones de pesos. La está levantando en terrenos del Ferrocarril Belgrano que está judicializada”.



Por lo tanto “no existe la autorización para hacerla en esos terrenos. Con el tema de los radares, que es totalmente ilegal, no tenemos ningún instrumento que diga cuanto se recauda y a donde va a parar la plata”.



Finalmente Ponce dijo que se van a reunir con el titular de Asuntos Municipales y diputados del bloque del FPV para pedir la modificación de la ley 4640 porque “recorta posibilidades de controlar al Ejecutivo Municipal”.



“Lo que es peor de todo esto, es que va a pasar lo que ocurre en todos los municipios. Después el Tribunal de Cuentas va a sancionar por la falta de rendición de cuentas y no las va a pagar él sino la gestión que le sigue”-concluyó.